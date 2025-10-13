Obavijesti

Hrvatske stolnotenisačice stigle do osmine finala EP-a u Zadru

Zadar: Europsko prvenstvo u stolnom tenisu: Hrvatska - Engleska (žene) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je nakon Velike Britanije pobijedila i Italiju (3-2 u setovima) i tako kao prva prošla u osminu finala Europskog prvenstva, a hrvatske igračice ovime su osigurale i ekipno Svjetsko prvenstvo

Hrvatske stolnotenisačice upisale su u drugom nastupu skupine 7 i drugu pobjedu na Europskom prvenstvu koje se održava u Zadru, čime su s prvog mjesta izborile plasman u osminu finala. Nakon nedjeljnih 3-0 protiv Velike Britanije hrvatske reprezentativke su u ponedjeljak svladale Italiju s 3-2.

Zadar: Europsko prvenstvo u stolnom tenisu: Hrvatska - Engleska (žene)
Zadar: Europsko prvenstvo u stolnom tenisu: Hrvatska - Engleska (žene) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvi bod Hrvatskoj je donijela Hana Arapović koja je u pet setova, ali dominantnom igrom u zadnjem setu, pobijedila Giorgiju Piccolin s 3-2 (11-5, 7-11, 11-8, 6-11, 11-2). Talijanke su izjednačile nakon što je Gaia Monfardini svladala Leu Rakovac s 3-0 (11-8, 11-8, 12-10).

Potom je uslijedilo slavlje Ivane Malobabić protiv Debore Vivarelli s 3-1 (5-111, 11-6, 11-8, 11-5), ali i novi uspjeh razigrane Talijanke Monfardini koja je s 3-1 (11-7, 6-11, 12-10, 11-8) bila bolja od Arapović i time izjednačila na ukupnih 2-2. O ukupnoj pobjedi tako je odlučivao meč Rakovac i Piccolin u kojem je hrvatska igračica slavila s 3-1 (11-8, 12-10, 8-11, 11-7). U tom je meču Rakovac izvukla 8-10 u važnom drugom setu.

Plasman u osminu finala donio je Hrvaticama i osiguravanje ekipnog Svjetskog prvenstva, dok će se Italija i Velika Britanija boriti za drugo mjesto u ovoj skupini.

