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ODLIČAN USPJEH

Hrvatske tekvondašice osvojile dvije bronce na Grand Prixu

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
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Hrvatske tekvondašice osvojile dvije bronce na Grand Prixu
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Foto: HTS
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Ponosna sam na sebe, sve sam super odradila. Vidim prostor za napredak i veselim se tome da na budućim natjecanjima popravim neke stvari, kazala je Dora Meštrović nakon uspjeha

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Hrvatske tekvondašice Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugog dana World Taekwondo Grand Prixa u Mujuu u Južnoj Koreji. Karabatić, članica splitskog Marjana, u kategoriji do 57 kilograma natjecanje je otvorila pobjedom 2-0 protiv Tunižanke Chaime Toumi. U osmini finala istim je rezultatom svladala Kineskinju Zongshi Luo, a u četvrtfinalu pobijedila je Adu Avdagić iz Bosne i Hercegovine 2-1.

Na putu prema finalu zaustavila ju je domaća predstavnica Yu-jin Kim, koja je u polufinalu slavila 2-1, pa je Karabatić natjecanje završila s brončanom medaljom.

Do istog uspjeha u kategoriji do 67 kilograma stigla je Dora Meštrović iz zagrebačkog Medvedgrada. U prvom kolu pobijedila je Čileanku Claudiju Gallardo 2-0, a potom je istim rezultatom svladala Ekvadorku Mell Minu. Meštrović je medalju osigurala četvrtfinalnom pobjedom 2-1 protiv Jordanke Razan Mohammed Alrawashdeh. U polufinalu ju je zaustavila Španjolka Lena Moreno pa je hrvatska reprezentativka osvojila broncu.

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- Ponosna sam na sebe, sve sam super odradila. Vidim prostor za napredak i veselim se tome da na budućim natjecanjima popravim neke stvari, na Grand Prixu u Parizu, u Nišu te na Polish Openu u Poljskoj. Želim zahvaliti svima koji su mi bili potpora, kolegama iz reprezentacije, trenerici, fizioterapeutima te svima koji treniraju sa mnom i tjeraju me da budem bolja - rekla je Meštrović nakon osvajanja medalje.

Foto: HTS

World Taekwondo Grand Prix okuplja najbolje rangirane tekvondaše svijeta, koji pravo nastupa stječu na temelju plasmana na svjetskoj rang-listi. Zbog toga medalje s ovog natjecanja imaju posebnu težinu iako nije riječ o svjetskom ili europskom prvenstvu. Natjecanje se održava u Taekwondowonu, velikom sportskom kompleksu posvećenom tekvondou u južnokorejskom gradu Mujuu. Ovo je drugi turnir ovogodišnje Grand Prix serije nakon natjecanja u Rimu. Sljedeći je na rasporedu Pariz, dok će serija završiti završnim Grand Prixom u Astani.

Od ostalih hrvatskih predstavnika najbliže medalji bio je Oscar Kovačić iz TK Prana. U kategoriji do 80 kilograma zauzeo je peto mjesto nakon što je pobijedio Kineza Zhaoxuna Caija 2-1 i Rusa Vladislava Budina 2-1. U četvrtfinalu ga je istim rezultatom zaustavio Brazilac Henrique Marques Rodrigues Fernandes.

Doris Pole iz TK Champion u kategoriji do 67 kilograma pobijedila je domaću predstavnicu Hyo Rim Hong 2-0, ali je u osmini finala izgubila od Brazilke Milene Titoneli 2-1.

Leon Hrgota iz splitskog Marjana svoj je nastup u kategoriji do 80 kilograma završio u prvom kolu. Gruzijac Zurab Kintsurashvili pobijedio ga je 2-1.

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