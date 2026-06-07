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USPJEŠNE KVALIFIKACIJE

Hrvatske tenisačice na korak do glavnog turnira u Londonu

Piše HINA,
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Hrvatske tenisačice na korak do glavnog turnira u Londonu
Foto: Benoit Tessier

Vekić i Ružić krenule su odlično u kvalifikacijama u Londonu. Obje su slavile s identičnih 6-3, 6-4 i zakoračile prema glavnom turniru

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Donna Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu. Hrvatske predstavnice su identičnim rezultatom slavile protiv svojih protivnica.

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Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6-3, 6-4 za 73 minute igre, a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito 6-3, 6-4 za 83 minute. 

Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Čehinjom Anom Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Australke Storm Hunter i bjeloruske veteranke Aleksandre Sasnovich. 

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