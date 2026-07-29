Odlične vijesti za Dinamo! Grci izbjegnuti, evo tko 'modrima' prijeti u playoffu Lige prvaka

Dinamo je prošao Thun s ukupnih 4-3 i saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Kauno Žalgirisa, momčadi koju vodi Željko Sopić. Kako su u srijedu završene sve uzvratne utakmice drugog pretkola LP-a, poznato je i tko će u ždrijebu playoffa (ponedjeljak, 12 sati) biti nositelj i nenositelj.

Ranije je bilo jasno da će Dinamo biti nositelj u playoffu, a nakon završnog dana drugog pretkola naviše slavi grčki AEK. Njega je Dinamo pobjedom nad Thunom gurnuo u nenositelje, ali je čudesna utakmica između Lecha i AGF Aarhusa sve promijenila.

AGF je čudesno okrenuo zaostatak od tri razlike (4-1) te na jedanaesterce izbacio Lech u uzvratu u Poljskoj (4-1, 4-3 u raspucavanju) te tako osigurao dvoboj protiv Azerbajdžanskog Sabaha. Kako AGF ima manji koeficijent od Lecha, taj par pada u nenositelje, a AEK ide u nositelje.

✅ Your full and confirmed lineup for the 🔵 UCL PO draw, champions and league path.



🗓️ Monday, 12:00 CET. pic.twitter.com/QELICCmCr4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 29, 2026

Dakle, dobra je vijest da Dinamo sigurno neće moći igrati protiv grčke momčadi za koju je potpisao Lovro Majer. Dakle, Dinamo će, ako prođe Kauno Žalgiris, igrati protiv nekog od sljedećih klubova: Celje/Ararat Armenia, LASK, Kairat Almaty/Levski Sofija, AGF Aarhus/Sabah FK, Viking.

Prve utakmice playoffa Lige prvaka igraju se 18. ili 19. kolovoza, a uzvrati su 25. ili 26. kolovoza.