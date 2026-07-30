UEFA PRIJETI BOJKOTOM SP-A Hrvatska i još 54 nacije okrenuli se protiv Fife i Infantinove ideje

Uefa i svih 55 njezinih nacionalnih saveza jednoglasno su podržali bojkot Svjetskog prvenstva i ostalih Fifinih natjecanja ako svjetska nogometna organizacija provede plan o prodaji vlasničkih udjela u svojim natjecanjima privatnim ulagačima. Europski nogometni savez objavio je oštro priopćenje nakon izvanrednog sastanka svojih članica. Uefa je poručila da europske reprezentacije neće nastupati ni na jednom Fifinu natjecanju sve dok sporni prijedlog ostane na snazi.

"Uefa i svih njezinih 55 članica stoje zajedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo Fifin prijedlog da se vlasnički udjeli u Svjetskom prvenstvu i drugim Fifinim natjecanjima prenesu na privatne ulagače", poručila je europska nogometna organizacija.

Further UEFA statement on FIFA plans: ⬇️ pic.twitter.com/EgQSUob9B5 — UEFA (@UEFA) July 29, 2026

Takva odluka obuhvaća sve europske reprezentacije, među kojima je i Hrvatska. Bojkot bi prestao tek kada bi Fifa potpuno povukla prijedlog i pružila obvezujuća jamstva da svoja natjecanja i upravljačku strukturu ubuduće neće otvarati privatnom vlasništvu.

"Svjetsko prvenstvo ne može se promatrati kao investicijski proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasljeđa u nogometu. Gradile su ga generacije igrača, reprezentacija i navijača sa svih kontinenata. Nijedan njegov dio ne smije biti predan privatnim ulagačima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju", stoji u priopćenju.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Uefa je posebno kritizirala način na koji je Fifa pripremila prijedlog. Smatra da je plan osmišljen u tajnosti i gotovo doveden do usvajanja bez ozbiljnih razgovora s nacionalnim savezima i ostalim dionicima svjetskog nogometa. Europska krovna nogometna organizacija tvrdi da su nacionalni savezi stavljeni pred ultimatum: prihvatiti trajni ulazak privatnog kapitala u najveća nogometna natjecanja ili snositi posljedice protivljenja. Takav pristup opisala je kao upravljanje zastrašivanjem i prisilom, a ne demokratsko odlučivanje.

Uefa se planu ne protivi samo zbog postupka njegova donošenja. Upozorila je da bi ulazak privatnih ulagača trajno promijenio nogomet jer bi ostvarivanje dobiti postalo stalna obveza organizatora natjecanja.

"Onoga trenutka kada vanjski ulagači steknu vlasničke udjele u Fifinim natjecanjima, nogomet se zauvijek mijenja. Ostvarivanje komercijalne dobiti postaje trajna obveza, a očekivanja ulagača svakodnevni pritisak", poručila je Uefa.

Prema njezinu stajalištu, odluke o međunarodnom kalendaru, formatima natjecanja i budućnosti igre više se ne bi donosile isključivo prema interesima nogometa. Uprave bi morale voditi računa i o zaradi dioničara, čime bi interesi saveza, liga, klubova, igrača i navijača mogli pasti u drugi plan. Uefa smatra da Fifa nema moralno pravo prodavati natjecanja kojima upravlja u ime sadašnjih i budućih generacija. Poručila je da europski nogomet takvom modelu nikada neće dati legitimitet.

"Nitko nema moralno pravo prodati ono što mu je samo povjereno na čuvanje za buduće generacije", naglašavaju.

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Članice europske nogometne organizacije već dulje izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji Fifa vodi svjetski nogomet. Zamjeraju joj da sve veću prednost daje financijskim interesima, dok dobrobit igrača, klubova i same igre stavlja u drugi plan. Kritike su pratile i minulo Svjetsko prvenstvo, tijekom kojeg su uvedene redovite stanke za osvježenje igrača. Dio javnosti smatrao je da su takve stanke, uz zdravstvene razloge, Fifi otvorile i dodatni prostor za komercijalne sadržaje.

Izostanak svih europskih reprezentacija predstavljao bi nezapamćen udarac Svjetskom prvenstvu. Na posljednjem turniru nastupilo je 16 momčadi iz Europe, a naslov je osvojila Španjolska. Situaciju dodatno komplicira činjenica da bi sljedeće Svjetsko prvenstvo trebali zajednički organizirati Španjolska, Portugal i Maroko. Španjolska i Portugal članice su Uefe te bi prema donesenoj odluci također bojkotirale natjecanje dok sporni prijedlog ostane na snazi.

"Postoje stvari koje su jednostavno previše važne da bi se prodale.Fifino Svjetsko prvenstvo pripada nogometu. Tako je bilo, tako jest i tako će zauvijek ostati. Dok god Europa bude imala svoj glas, ono nikada neće biti na prodaju", zaključila je Uefa.