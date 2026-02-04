Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI USPJEH

Hrvatske vaterpolistice završile šeste na Europskom prvenstvu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatske vaterpolistice završile šeste na Europskom prvenstvu!
Split: Europsko prvenstvo u vaterpolu, utakmica za 7. mjesto, Francuska - Hrvatska | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U utakmici za 5. mjesto, "Barakudice" su poražene od Španjolske 23-9, ali su stigle do najboljeg plasmana u povijesti reprezentacije. Odigrale su sjajan turnir te je ovo veliki vjetar u leđa za dalje

Admiral

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija završila je natjecanje na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu na 6. mjestu što je najbolji rezultat od osamostaljenja naše domovine na velikim natjecanjima u seniorskom uzrastu.

U susretu za peto mjesto Španjolska je pobijedila Hrvatsku sa 23-9 (8-4, 5-1, 5-1, 5-3). Španjolska je prije godinu i pol dana osvojila olimpijsko zlato u Parizu, a predvodi je Beatrice Ortiz, najbolja vaterpolistica svijeta u 2024. u izboru World Aquatics.

Španjolke su počele silovito, nakon nepune tri minute su vodile sa 4-1, a samo u prvoj četvrtini su postigle su čak 8 pogodaka. Na poluvremenu je bilo 13-5, na kraju treće dionice 18-6, a na koncu 23-9.

Upravo je Ortiz predvodila Španjolsku s pet golova, dok su Paula Crespi Barriga i Elena Ruiz Barella zabile po tri gola. U hrvatskim redovima najefikasnije su bile Jelena Butić i Iva Rožić sa po tri gola, dok su Ria Glas, Neli Janković i Nina Eterović postigle po jedan gol. U finalu, koje je na rasporedu u četvrtak, igrat će Mađarska i Nizozemska, dok se ranije u borbi za broncu sastaju Grčka i Italija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju
POBJEDA ŠPANJOLSKE

Hrvatska - Španjolska 1-2: Baš šteta, ali glavu gore! Futsalaši će se boriti za brončanu medalju

Hrvatska je izgubila u polufinalu od Španjolske. Jako dobro igrali su naši, pogotovo u drugom dijelu, ali nije bilo sreće na kraju. Hrvatsku čeka borba za povijesnu medalju na Euru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026