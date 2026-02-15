Obavijesti

ŠTETA ZA HRVATA

Hrvatski biatlonac Legović ipak nije završio dohvatnu utrku. Pobjednik je švedski autsajder

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski biatlonac Legović ipak nije završio dohvatnu utrku. Pobjednik je švedski autsajder
Foto: Matthew Childs

Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma šokirao je sve pobjedom u Anterselvi. Iako je startao sedmi, briljirao je u pucanju i osvojio zlato, a hrvatski predstavnik Matija Legović nije završio utrku

Švedski biatlonac Martin Ponsiluoma pobijedio je u olimpijskoj dohvatnoj utrci na 12,5 kilometara u Anterselvi, dok hrvatski biatlonac Matija Legović nije završio utrku. 

U vrlo uzbudljivoj utrci Martin Ponsiluoma je pogodio posljednjih pet metaka i sa samo jednim promašajem od 20 hitaca došao do najvećeg uspjeha u karijeri i prve medalje za švedski biatlon na ovim Igrama. Startni redoslijed u potjeri određen je završnim vremenima sprinta, dajući Francuzu Quentinu Fillonu Mailletu iz Francuske priliku da krene prvi, a Vetle Sjaastad Christiansen iz Norveške slijedio ga je 13,7 sekundi kasnije.

Malo tko je davao Ponsiluomi šanse za zlato jer je krenuo u ovu utrku na sedmom mjestu, no Šveđanin je odradio izvrsnu utrku i zasluženo došao do zlata. Norvežanin Sturla Holm Laegreid osvojio je, nakon dvije bronce, srebrnu medalju sa zaostatkom od 20,6 sekundi i dva promašaja iza Šveđanina, dok je Francuz Emilien Jacquelin osigurao broncu unatoč dva promašaja u završnici, a ukupno tri. Mailletu je bio sedmi, a Christiansen peti.  

Mladi Legović, još uvijek junior, nakon trećeg pucanja je morao prekinuti utrku jer su ga najbolji prestigli za jedan krug, što prema pravilima značilo i kraj utrke.

