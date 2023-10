Hrvatski biznismen briljira u reliju: Sport mi je kao posao, a bio sam gost na utrci Formule 1

Relijaška sezona bliži se kraju, ostale su još samo dvije utrke Svjetskog prvenstva u reliju, koje se i ove godine vozilo i u Hrvatskoj. Tako su u travnju najbolji reli vozači na svijetu posjetili Lijepu našu, a prekrasne snimke s hrvatskih brzinaca još su jednom obišle svijet.

Samim time, mnogi hrvatski vozači iskoristili su WRC Croatia Rally kao priliku kako bi bili dio svjetskog prvenstva u reliju, ali među njima nije bilo peterostrukog prvaka Hrvatske, Viliama Prodana (37). Prodan je značajno smanjio broj nastupa ove sezone. Do rujna je nastupio na samo dvije utrke, a onda se pojavio na Rallyju Kumrovec za volanom novog automobila i bio najbrži od svih hrvatskih posada!

Foto: Privatna arhiva/Screenshot

Ukupno je završio na petom mjestu utrke, a kao šlag na torti je imao i najbrže vrijeme posljednjeg brzinca. Sve je to fantastična najava za sljedeću sezonu, u kojoj Prodan ima velike ambicije.

- Iduće godine ćemo se natjecati u WRC 3 kategoriji i već smo isplanirali tri ili četiri nastupa. Ne znamo na kojim utrkama jer još nije izašao službeni kalendar - rekao nam je Prodan.

Rezultat nije bio Prodanov prioritet na utrci u Kumrovcu. Glavni je cilj, zapravo, bio testirati novi Fordov automobil Fiesta Rally3, koji je brži i moćniji od Renault Clio Rally4 automobila s kojim se Prodan do sada natjecao. S novim automobilom Prodan će se natjecati u Rally3 kategoriji, koja je bolja i prestižnija od Rally4, a jedini hrvatski vozač koji se u travnju natjecao u toj kategoriji bio je Martin Ravenščak.

Sjeo za volan nove jurilice

Prodan se osvrnuo na nastup u Kumrovcu koji je bio itekako uspješan, unatoč tome što prije utrke nije odvozio ni kilometar test vožnje u novom automobilu! A zašto nije testirao novu jurilicu?

- Trebali smo imati testiranje dan prije utrke u Kumrovcu, međutim... U reliju je to malo specifično. Nama policija zatvara ceste za testiranja. Trebali smo imati test u Sloveniji, ali dan prije su nam javili da nam zbog nekog festivala ne mogu zatvoriti cestu. Znate, nama je cesta stadion, a oni nisu bili u mogućnosti zatvoriti cestu. To se ne može nabrzinu srediti, moramo prijaviti policiji, angažirati vatrogasce, puno je toga... Slovenci su nam rekli da ništa od testiranja, a ja sam rekao da onda idemo u Kumrovec bez testa. Zapravo sam na službenom treningu u Kumrovcu imao prve kilometre u autu. Trebalo nam je malo vremena da se uhodamo, ali smo se prilagodili novom autu. Da smo imali test, sigurno bismo bili u top 3.

Foto: Privatna arhiva/Screenshot

Prodan je u Kumrovcu nastavio suradnju s Markom Stiperskim, suvozačem koji se početkom godine pridružio višestrukom hrvatskom prvaku. U Kumrovcu je sve bilo fantastično, kaže nam Prodan.

- Sve je bilo super, od starta do cilja! Kao šlag na tortu, bili smo najbrži u zadnjem brzincu, završili smo ispred nekih ozbiljnih posada iz inozemstva. Rezultatski, vrlo sam zadovoljan što smo bili najbrži od hrvatskih posada. S Markom se odlično slažem, poznajemo već više od deset godina. Družimo se, prijatelji smo, Marko i ja smo se vrlo brzo dogovorili za suradnju. On je iskusni suvozač, nemam baš nikakav upitnik kad je on u pitanju.

Otac, biznismen i fantastičan vozač

Hrvatski relijaš krajem prošle godine postao je otac. To je potpuno novo životno iskustvo...

- Uf, jest! To je nešto sasvim drugo. To je životni izazov, ali je slatka borba. Nisam očekivao da će me čekati takvi zadaci, haha! Super mi je biti roditelj, to je nešto najbolje i najljepše. Lijep je osjećaj, ali traži puno odricanja i predanosti.

Foto: Privatna arhiva/Screenshot

Osim što je jedan od najboljih vozača u Hrvatskoj, Prodan je i poslovni čovjek s velikim ambicijama.

- Bavim se prodajom toplih i hladnih napitaka i grickalica putem samoposlužnih automata. Tu smo lider u Hrvatskoj, imamo više od 150 zaposlenih... Tako da oko toga imam dosta brige!

Živi na relaciji Zagreb - Istra.

- Stalno sam gore-dolje. Deset sam dana u Istri, deset u Zagrebu, i tako već nekoliko godina. Navikao sam se tako živjeti, posao mi je vezan uz Istru i Zagreb. Isto je i u sportu, u Zagrebu imam jedne pripreme, u Istri druge. Malo je užurbano, ali mi odgovara. Svaka destinacija nudi prednosti i nedostatke, trudim se iskoristiti istarski mir za pripreme prije nego što dođem u zagrebačku gužvu.

Foto: Privatna arhiva/Screenshot

Vodi se istim načelima i u sportu i u biznisu.

- Naravno. I jedno drugo mi je isto. Posao je za mene sport, sport je za mene posao. Ista načela vrijede mi i za jednu i za drugu granu.

'Više pratim Formulu 1 nego reli!'

Reli u Hrvatskoj nije posebno razvijen i Prodan je jedan od rijetkih koji više ne mora financijski ulagati u sport.

- Ja sam godinama ulagao u reli. Došli smo do trenutka prije nekoliko godina da to više ne moramo. Sasvim smo pokriveni s vanjskih strana i putem sponzora, nastojimo se držati tih okvira i budžeta.

U travnju je na reliju u Hrvatskoj život izgubio relijaš Craig Breen unatoč činjenici da je sigurnost u motosportu na vrlo visokoj razini.

- FIA radi izvrstan posao što se tiče sigurnosti. Što se dogodilo Breenu, dogodi se jednom u sto godina... Ali dogodilo se. Ljudi, nažalost, gube živote i u drugim sportovima s brzinom, recimo biciklizmu. Nažalost, Craig više nije s nama. Sigurnost je velika i na vrlo visokoj razini, ali se incidenti događaju - komentirao je Prodan.

A Prodan ne obožava samo reli jurilice. Obožava Formulu 1, a ove godine išao je i na Veliku nagradu Monaka.

- Iskreno, više pratim Formulu 1 nego reli, haha! Veliki sam fan Formule 1, nemam favorita, ali imao sam čast biti gost na utrci u Monte Carlu. To je bilo predivno iskustvo, isplatilo se. Nažalost, nisam nikoga upoznao, ali još nije bilo prilike - zaključio je peterostruki prvak Hrvatske.