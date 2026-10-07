Hrvatski derbi na otvaranju Lige prvaka: 'Očekujemo napaljeniji Jadran, sa željom za osvetom'

Tek nekoliko dana nakon dvoboja u nacionalnom Superkupa, vaterpolisti Mladosti i Jadrana u novu će epizodu zagrebačko-splitskog rivalstva. Mjesto radnje u srijedu će biti Zagreb (20:30), natjecanje Lige prvaka, odnosno prvo kolo 63. izdanja najjačeg klupskog natjecanja.

Mladostaši su u petak u Bjelovaru još jednom iskazali dominaciju (18:10), četvrti put zaredom nad Jadranom, nakon "metle" u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske prije tri mjeseca. Sad će biti u domaćem okruženju, s protivnikom koji se fino "navozao" kilometara ovih dana jer nakon dionice Split - Bjelovar sad ih očekuje dionica Split - Zagreb.

- Sigurno će biti drukčija utakmica od Superkupa. Očekujem veću dozu agresivnosti, ‘napaljenosti’ Jadrana sa željom da se ‘osvete’ odnosno pokažu da su mnogo bolji, jači nego što je to bilo u Bjelovaru. S naše strane, mi ćemo utakmicu jednako shvatiti i pripremati, s jednakom ozbiljnošću i dozom nadmetanja - kaže kapetan Mladosti, Ante Vukičević, prenosi HVS.

Foto: HVS/Tomislav Franić

Uz dva hrvatska predstavnika, u ovoj skupini su Barceloneta i Novi Beograd. Barceloneta je aktualni prvak Europe i prvi favorit skupine, ove godine pojačana s Francescom di Fulvijem. Novi Beograd više nije moćan kao prijašnjih godina, pa bismo tom analogijom na broj dva ove skupine postavili Mladost, koja je prošle sezone izborila drugi krug Lige prvaka s osam najboljih momčadi. Inače, sustav je takav da iz četiri skupine s po četiri kluba iz svake po dva prolaze u drugi krug, u kojem se formiraju dvije skupine po četiri kluba. Po dva najbolja plasirat će se na Final Four.

- I prošle sezone ušli smo u Top 8, htjeli bismo i ove isto, ako ne i napraviti još jedan iskorak više, dalje. Što se skupine tiče, znamo tko je najveći suparnik. Barceloneta je prvak Europe, izraziti su favoriti, ali ako se dobro posložimo, možemo igrati i s njima. Ako i ne, slijedi borba za drugo mjesto između nas, Jadrana i Novog Beograda. Po meni, mi tu imamo najbolju momčad, iako će sve to biti teške utakmice. Posebno u gostima. Ne želim sad gledati predaleko u budućnost, mnogo bi nam značilo da sad pobijedimo Jadran na startu, da osvojimo tri boda, pa onda idemo korak po korak - govori Luka Bukić.

Foto: HVS/Tomislav Franić

Za mladostaše je, dakle, cilj proći u drugi krug, dok su jadranaši svoj već ispunili plasmanom u Ligu prvaka, s obzirom na pomlađivanje momčadi, kojoj je u Bjelovaru nedostajalo mnogo toga da bi parirala Mladosti.

- Bjelovar nam može biti, koliko god to čudno možda zvučalo, polazišna točka. Vidjeli smo gdje i kako to loše može izgledati, a sad je na nama dokazati da to nije realna slika Jadrana. Svih nas, od prvog do zadnjeg. Nema bježanja od odgovornosti, sakrivanja. Svi moramo doprinijeti mnogoviše. Činjenica je da je izmijenjena naša momčad, ali izmijenjena je i Mladost. Na papiru kvaliteta ide Mladosti na ruku, to stoji, ali ono što je mene najviše zabrinulo u Bjelovaru je energija, nekakav prkos i ponos. Toga nije bilo. Energetski moramo dati mnogo više, 70 posto ako bih u brojkama. Toliko da bismo se samo nadmetali s Mladosti, a onda na sve to dolaze i taktička rješenja i odluke koje su nam bile loše. Svjesni smo gdje se nalazimo te mi moramo na svakom treningu davati 300 posto kako bismo mogli parirati momčadi kakve su Mladost, Barceloneta, Novi Beograd i ostatak Europe - najavljuje golman Jadrana Toni Popadić.

Ivan Domagoj Zović, sad jedan od iskusnijih u plejadi jadranaša, kaže: "Mladost je ozbiljna momčad, nema priče. Imaju dubinu i širinu. Igraju na ritam, neke stvari vrlo dobro rade i ne može se reći da oni igraju samo na mišiće. Igraju oni i na mudrost, pametno. Opet, i mi smo kroz sve prijašnje godine igrali velike i teške utakmice, pa ne može ni to baš ispariti preko noći. Ušli smo u skupinu Lige prvaka, što je velika stvar i sad idemo vidjeti gdje smo, što smo, koliko vrijedimo i što nam je raditi.