Hrvatski dragovoljac napravio 'remont'! Stigli novi direktor i predsjednik, Jagić će biti trener

Hrvatski dragovoljac nije najbolje krenuo u novu sezonu u Drugoj NL. Klub se tako odlučio na promjene te je doveo novog predsjednika, sportskog direktora i trenera. Predsjednik je Duje Podrug, Mile Buinac je sportski direktor, a momčad s klupe će voditi nekadašnji igrač Dinama, Jasmin Agić.

Agić je dugi niz godina bio pomoćni trener u Lokomotivi, a iza sebe ima i jednu aferu. Radi se o aferi "Offside" u kojoj je nekolicina igrača namještala utakmice. Agić je tada (2011. godine) bio igrač Croatije iz Sesveta te je optužen na devet mjeseci zatvora i morao je vratiti 26.500 eura. Nakon šest mjeseci je pušten iz zatvora te se vratio normalnom životu. U karijeri je uz Dinamo igrao i za Rijeku.

ARHIVA - Zagreb: Dinamo svladao Rijeku 4:1 te osvojio Superkup 2006. godine | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Novi predsjednik, Duje Podrug, je nagrađivani policijski službenik te je 2024. dobio priznanje "hrabri čin", a 2019. je bio policajac godine.

"Zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Velika je čast, ali i odgovornost voditi NK Hrvatski dragovoljac, klub bogate povijesti, tradicije i posebnog identiteta. Moj je cilj, zajedno s Upravom, igračima i navijačima, graditi stabilan i ambiciozan klub koji će se s ponosom boriti za naše boje. Vjerujem da zajedništvom možemo ostvariti značajne iskorake u godinama koje dolaze", rekao je Podrug.

Dragovoljac je prije četiri godine igrao HNL, ali od onda mu ne ide najbolje. "Pao" je sve do treće lige te je i danas tamo, a u prvih osam kola ima šest bodova i nalazi se na 14. mjestu, to jest, dva mjesta od dna tablice. Klubu je potrebno "prodrmati" te će sada novo vodstvo kluba i trener pokušati vratiti klub na prave staze.