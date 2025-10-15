Obavijesti

Sport

Komentari 2
VELIKE PROMJENE

Hrvatski dragovoljac napravio 'remont'! Stigli novi direktor i predsjednik, Jagić će biti trener

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski dragovoljac napravio 'remont'! Stigli novi direktor i predsjednik, Jagić će biti trener
Zagreb: Zagrijavanje prije početka utakmice NK Lokomotiva - HNK Rijeka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski dragovoljac nije dobro krenuo u sezonu te se klub odlučio za promjenu. Bivši igrač Dinama, Jasmin Agić, bit će novi trener, a Duje Podrug je novi predsjednik kluba

Hrvatski dragovoljac nije najbolje krenuo u novu sezonu u Drugoj NL. Klub se tako odlučio na promjene te je doveo novog predsjednika, sportskog direktora i trenera. Predsjednik je Duje Podrug, Mile Buinac je sportski direktor, a momčad s klupe će voditi nekadašnji igrač Dinama, Jasmin Agić.

Agić je dugi niz godina bio pomoćni trener u Lokomotivi, a iza sebe ima i jednu aferu. Radi se o aferi "Offside" u kojoj je nekolicina igrača namještala utakmice. Agić je tada (2011. godine) bio igrač Croatije iz Sesveta te je optužen na devet mjeseci zatvora i morao je vratiti 26.500 eura. Nakon šest mjeseci je pušten iz zatvora te se vratio normalnom životu. U karijeri je uz Dinamo igrao i za Rijeku.

ARHIVA - Zagreb: Dinamo svladao Rijeku 4:1 te osvojio Superkup 2006. godine
ARHIVA - Zagreb: Dinamo svladao Rijeku 4:1 te osvojio Superkup 2006. godine | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Novi predsjednik, Duje Podrug, je nagrađivani policijski službenik te je 2024. dobio priznanje "hrabri čin", a 2019. je bio policajac godine.

"Zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Velika je čast, ali i odgovornost voditi NK Hrvatski dragovoljac, klub bogate povijesti, tradicije i posebnog identiteta. Moj je cilj, zajedno s Upravom, igračima i navijačima, graditi stabilan i ambiciozan klub koji će se s ponosom boriti za naše boje. Vjerujem da zajedništvom možemo ostvariti značajne iskorake u godinama koje dolaze", rekao je Podrug.

Dragovoljac je prije četiri godine igrao HNL, ali od onda mu ne ide najbolje. "Pao" je sve do treće lige te je i danas tamo, a u prvih osam kola ima šest bodova i nalazi se na 14. mjestu, to jest, dva mjesta od dna tablice. Klubu je potrebno "prodrmati" te će sada novo vodstvo kluba i trener pokušati vratiti klub na prave staze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025