Hrvatski dragulj postao svjetski viceprvak s Austrijom! HNS još čeka: 'Nicolas tu osjeća toplinu'
Austrijska nogometna reprezentacija do 17 godina proteklog je tjedna u Katru ostvarila najveći uspjeh u povijesti te zemlje na Fifinim natjecanjima vrativši se kući sa senzacionalnim srebrom oko vrata sa Svjetskog prvenstva, nastavivši dane slavlja nakon plasmana seniora na SP nakon 28 godina. A među momcima koji su stvarali povijest bio je i jedan Hrvat.
Nicolas Jozepović, napadač rođen 16. siječnja 2008., velika je nada Salzburga i nacionalne vrste Austrije. Zabio je dva gola u pobjedama nad Malijem i Novim Zelandom u grupnoj fazi, imao hat-trick asistencija u spektakularnom trijumfu protiv Engleske (4-0) u osmini finala i potvrdio kako se od njega mogu očekivati velike stvari. Portugal je u finalu bio jači (1-0), ali to nije zaustavilo feštu golobradih momaka po povratku u Beč. Čak im je i predsjednik države priredio prijam.
Nicolasov otac Mato doselio je u Austriju s roditeljima iz sela Stojčići iz okolice Olova u srednjoj Bosni početkom 1970-ih, ima i starijeg sina Matea, a supruga Denise je čeških i grčkih korijena. Tako mladi nogometaš, odrastao u glavnom austrijskom gradu, može birati između čak četiri reprezentacije. Počeo je trenirati u Rapidu, a s 14 godina primijetili su ga iz čuvene Red Bullove škole talenata u Mozartovu gradu. Otac Mato za 24sata otkriva što ga izdvaja od vršnjaka.
- Jako je posvećen nogometu. Vidi se kao napadač, ali je znao igrati i kao desetka. Voli razigrati suigrače, a s obzirom na visinu (184 cm, op.a.) dobar je i u duelima. Jedan skaut usporedio ga je s Andrejem Kramarićem u Hoffenheimu. Osjećajan je tip i jako zrelo razmišlja za svoje godine. Dok se neki drugi igrači ponekad i nezdravo hrane i ne znaju važnost brige o sebi, kod njega to ne dolazi u obzir. Sam vodi brigu o prehrani i već se ponaša kao pravi profesionalac.
Pascal Zuberbühler, bivši švicarski golman i član Fifine tehničke studijske grupe, u analizi nastupa Austrijanaca na Mundijalu posebno je istaknuo Nicolasove kvalitete u gradnji igre, a u finalu ga je gledao i direktor Salzburga. Duže vrijeme prate ga i iz Hrvatske, koja je na tom SP-u ispala u prvoj utakmici nokaut faze. Nicolas se odazvao pozivu za nogometaše iz dijaspore u Vukovaru, Sreten Ćuk zvao ga je u U-15 vrstu na kamp u Medulinu, a za njega se raspitivao i glavni instruktor HNS-a Petar Krpan. O njemu su, govori nam otac, imali samo riječi hvale. No više je faktora koji utječu na odluku.
- Iz kluba su slali signale kako žele da se opredijeli oko reprezentacije, u savezu je sad pod povećalom. I ne samo on jer je niz igrača koji bi mogli nastupati za drugu državu i zato ih je strah. No nama je stalo da se on izbori i za bolji status u klubu, da dobije priliku do ljeta, kad mu istječe ugovor. Kontakt s HNS-om se u međuvremenu malo ohladio, ali nismo još donijeli konačnu odluku. U svakom slučaju, Nicolas ne želi biti taj koji se sam nudi, nego želi radom i trudom dobiti priliku i da drugi prepoznaju koliko vrijedi.
Nedavno je Sturmov Leon Grgić (19) iz Austrije prešao pod hrvatski stijeg i igra za U-21 vrstu, ranije je sportsko državljanstvo promijenio i bivši dinamovac Robert Ljubičić (26), koji je također igrao za Austriju u mlađim uzrastima. A sudeći po osjećajima koje austrijski biser mladog Mundijala gaji prema Hrvatskoj, nije ni on daleko od takve odluke. Dakako, ako i u HNS-u odluče da je on taj.
- Ljetos smo bili u Hrvatskoj, Nicolas osjeća tu toplinu. Kaže da su mu posebno dragi ljudi s juga. Austrijanci su inače malo hladniji i strukturiraniji u životu pa u glavi nije 100 posto Austrijanac. Na svoju je inicijativu počeo učiti hrvatski u domu gdje živi u Salzburgu. Omiljeni mu je igrač Luka Modrić, odlazio je i u kamp Real Madrida kako bi dobio njegov dres s potpisom. Govorim mu da će odlučiti oko reprezentacije kad za to dođe vrijeme. Nismo ti koji će kucati i tražiti. A nismo ni odbacili opciju da se preseli u Hrvatsku ako bude došla takva ponuda. Ljudi nam govore i da bi se, s obzirom na potencijal, već mogao okušati u HNL-u. Nicolas je i trenutačno i bez menadžera i svjesno smo uzeli vremena za razmišljanje - govori nam Mato Jozepović.
Dok se dojmovi iz Katra još vrte po glavama mladih nogometaša, Nicolas Jozepović vratio se u stvarnost klupskog nogometa. No, nakon ovakvog turnira, više ništa nije isto. On više nije samo talent iz akademije, nego i svjetski viceprvak, a taj mu status može otvoriti mnoga vrata.
