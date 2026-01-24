Hrvatski futsalaši love novi uspjeh na Euru: 'Nadamo se ulasku u polufinale natjecanja'

Hrvatska futsalska reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo remijem. U dvoboju prvog kola skupine A u Rigi izabranici Marinka Mavrovića odigrali su 2:2 protiv Francuske, a najbolji igrač susreta bio je Omišanin Duje Kustura, koji je postigao oba gola za našu reprezentaciju.

- Francuzi su prije početka Eura bili ocijenjeni kao najteži suparnik u skupini, ali nije bilo kalkulacija – išli smo na pobjedu, bez obzira na to što smo znali da će biti teško jer Francuzi imaju jako kvalitetne igrače. Na koncu moramo biti zadovoljni bodom kao realnim ishodom, iako smatram da smo po prilikama i prikazanoj igri ipak mi bili bliže pobjedi - kaže nam Kustura, koji je bio dvostruki strijelac.

Varaždin: Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u futsalu, Hrvatska - Izrael | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Moji golovi su produkt dobre igre cijele momčadi, sada treba tako nastaviti i dalje. Poučeni iskustvom sa zadnjeg Europskog prvenstva, kada smo kretali u ovo natjecanje, rekli smo da je cilj plasman na jedno od prva dva mjesta i prolazak skupine, a dalje kako bude...

Remijem s Francuzima otvorena je mogućnost i osvajanja prve pozicije, a s njom i nešto lakšeg suparnika iz skupine s kojom se križamo. Samo u teoriji, jer je prvo kolo u skupini B okončano neočekivanim rezultatima. Armenija je pobijedila Ukrajinu 2:1, a Češka, koja je na papiru bila favorit skupine, odigrala je samo 3:3 s Litvom. Nakon prvog kola ne zna se ništa, ili čak i da se zna, nema mjesta kalkulacijama. Naš primarni cilj je ići korak po korak, utakmicu po utakmicu , najprije u nedjelju u 13:00 sati Gruzija, pa u srijedu u 16:30 Latvija. Nakon toga ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Nadamo se, naravno, prolasku u četvrtfinale...

Susret Hrvatske i Francuske u okviru Elitnog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2024 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Potajno i polufinalu, priznat će Kustura.

- Kao što sam rekao, minimalni cilj je proći skupinu, nadamo se četvrtfinalu, a u ovisnosti o suparniku i prolasku u polufinale, što bi bio fantastičan rezultat. Pitanje je ždrijeba, Španjolci i Portugalci su veliki favoriti, iza njih su po snazi najjači Ukrajina i Francuska, a mi moramo biti skromni i ići korak po korak.

Za hrvatsku reprezentaciju može se reći da je u izgradnji. Nakon smjene generacija koja je uslijedila poslije Svjetskog prvenstva, izbornik Marinko Mavrović će nakon Eura ostati i bez Franka Jelovčića.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ako kažemo da odlazi samo Franko, to ne izgleda kao nenadoknadiv gubitak, ali kad je on u pitanju, to nije „samo“. On je igrač kojeg će biti jako teško nadomjestiti. Ima dosta dobrih mladih igrača, možda neće imati istu kvalitetu, ali će donijeti nešto drugačije, nešto novo. Domaća liga je jaka, ima dosta kvalitetnih klubova, igrača i stranaca. Dosta smo napredovali i to pomaže reprezentaciji. Uzmimo za primjer Brazilca Limu iz Novog vremena, koji je stigao kao stranac, a nakon dugog boravka u Hrvatskoj se oženio, zasnovao obitelj, dobio državljanstvo i sada igra za nas. I ne samo da igra, nego je naučio hrvatski jezik i dobro se uklopio u momčad u kojoj ima vrlo važnu ulogu.

Uvjeti na Europskom prvenstvu su sjajni. Hrvatska je smještena u najboljem hotelu u Rigi i svi su prezadovoljni uvjetima, kako na terenu, tako i u slobodno vrijeme koje igrači uglavnom provode u kartanju.

- Ranije generacije su više igrale belu, sada nas je više za briškulu i trešetu, a neki igraju Catan. To je jedna jako zanimljiva i popularna društvena igra u kojoj igrači grade ceste, naselja i gradove pomoću resursa koje su sakupili ili mijenjali sa suigračima. Za sada najbolje ide mom bivšem suigraču Jakovu Hrstiću – zaključio je Kustura.