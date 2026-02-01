Hrvatski futsalaši saznali protiv koga igraju u polufinalu Eura

Hrvatska futsalska reprezentacija u polufinalu Europskog prvenstva igrat će protiv Španjolske.

Nakon što je Hrvatska u subotu pobijedila Armeniju sa 3-0, Španjolska je danas u Ljubljani porazila Italiju sa 4-0.

Golove za "furiju" zabili su Francisco Cortes (12), Antonio Perez (20, 26) i Motta (37-ag).

Španjolska je do polufinala stigla sa četiri pobjede i ukupnom razlikom pogodaka 20-4. U skupini je porazila Sloveniju (4-1), Bjelorusiju (2-0), te Belgiju (10-3), a u četvrtfinalu Italiju (4-0).

Španjolska je rekordnih sedam puta bila europski prvak, posljednji put 2016.

U drugom polufinalu igrat će Francuska i Portugal.

Francuzi su u subotu porazili Ukrajinu sa 4-2 nakon produžetaka, dok je Portugal bio uvjerlji protiv Belgije sa čak 8-2.

Polufinalne utakmice na rasporedu su u srijedu, 4. veljače, dok su susreti za medalje u subotu, 7. veljače.