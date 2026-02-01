Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDU NA ŠPANJOLCE

Hrvatski futsalaši saznali protiv koga igraju u polufinalu Eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski futsalaši saznali protiv koga igraju u polufinalu Eura
Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Polufinalne utakmice na rasporedu su u srijedu, 4. veljače, dok su susreti za medalje u subotu, 7. veljače.

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija u polufinalu Europskog prvenstva igrat će protiv Španjolske.

Nakon što je Hrvatska u subotu pobijedila Armeniju sa 3-0, Španjolska je danas u Ljubljani porazila Italiju sa 4-0.

Golove za "furiju" zabili su Francisco Cortes (12), Antonio Perez (20, 26) i Motta (37-ag).

Španjolska je do polufinala stigla sa četiri pobjede i ukupnom razlikom pogodaka 20-4. U skupini je porazila Sloveniju (4-1), Bjelorusiju (2-0), te Belgiju (10-3), a u četvrtfinalu Italiju (4-0).

Španjolska je rekordnih sedam puta bila europski prvak, posljednji put 2016.

U drugom polufinalu igrat će Francuska i Portugal.

Francuzi su u subotu porazili Ukrajinu sa 4-2 nakon produžetaka, dok je Portugal bio uvjerlji protiv Belgije sa čak 8-2.

Polufinalne utakmice na rasporedu su u srijedu, 4. veljače, dok su susreti za medalje u subotu, 7. veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026