Hrvatski gimnastičari uoči EP-a u Zagrebu: Veselimo se nastupu pred domaćom publikom...

Hrvatski reprezentativci nestrpljivo iščekuju povijesno Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Zagrebu.

Prijavljeno je čak 670 gimnastičara iz 44 zemlje, čime je oboren rekord tog natjecanja. Boje Hrvatske u seniorskoj će konkurenciji braniti ukupno pet gimnastičarki i šest gimnastičara, a svoje mjesto među njima izborili su i Mila Prpić, Erin Bakran te Marko Jovičić.

Taman pred početak Europskog prvenstva u Zagrebu, Mila Prpić proslavit će 18. rođendan. Još kao djevojčica pokazala je veliki talent, a u njezinoj je kolekciji već 60 odličja.

"Ovo će biti moje treće seniorsko Europsko prvenstvo, nakon Riminija i Leipziga, ali sigurno jedno od najposebnijih natjecanja u mojoj karijeri. Nastup na velikom prvenstvu u Hrvatskoj, pred domaćom publikom, ima posebnu emociju i veselim se prilici da svoju gimnastiku pokažem našim navijačima", izjavila je Mila Prpić.

Osijek: Svjetski kup u gimnastici DOBRO World Cup Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Otkako je završila školska godina, potpuno se posvetila pripremama.

"Posljednjih 45 dana gotovo sam stalno bila na relaciji Rijeka – Zagreb – Osijek. U Rijeci, nažalost, još nemamo uvjete kakvi su potrebni za pripremu višebojke na ovoj razini pa sam, uz veliku podršku svoje trenerice Julije, dio priprema odradila u Zagrebu i Osijeku, gdje sam mogla trenirati na spravama koje su mi potrebne za međunarodna natjecanja. Dobila sam priliku trenirati u odličnim uvjetima i puno mi je značio rad s izbornikom Brezom i trenericom Irinom, koji su mi svojim iskustvom i savjetima pomogli u pripremama. Bilo je naporno, ali svaki trening dao mi je više sigurnosti i samopouzdanja", dodaje ona.

Na Europsko prvenstvo odlazi, kako kaže, s velikom željom da pokaže svoju najbolju gimnastiku. "Najvažnije mi je odraditi svoje vježbe onako kako znam, uživati u nastupu i pokazati da sav trud, odricanja i sati provedeni u dvorani imaju smisla", poručuje ova Riječanka.

Treća je godina njezine seniorske karijere i Europsko prvenstvo u Zagrebu za nju predstavlja jedan od najvažnijih koraka u dosadašnjoj karijeri.

"Svako veliko natjecanje donijelo mi je novo iskustvo i pomoglo mi da postanem bolja gimnastičarka. Zahvalna sam svojoj trenerici, cijelom timu koji me prati i svima koji mi pomažu na ovom putu. Veselim se prilici da u Zagrebu pokažem koliko sam napredovala i da zajedno s reprezentacijom stvorimo nezaboravne trenutke pred domaćom publikom", zaključuje Mila Prpić.

I njezin sugrađanin Marko Jovičić upisat će u kolovozu svoje treće seniorsko Europsko prvenstvo, nakon Antalyje 2023. i Leipziga 2025.

"Posebno me veseli što će se Europsko prvenstvo prvi put održati u Hrvatskoj. Velika mi je čast biti dio reprezentacije i imati priliku predstavljati svoj grad i Hrvatsku pred domaćom publikom. Siguran sam da nas očekuju vrhunska organizacija i odlična atmosfera", kaže 27-godišnji Jovičić.

Osijek: Svjetski kup u gimnastici DOBRO World Cup Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Svjestan je, dodaje, kako iz godine u godinu konkurencija postaje sve jača, a gimnastika neprestano napreduje i evoluira, zbog čega je plasman u finale sve veći izazov.

"Nastupam na parteru, disciplini za koju u Rijeci, nažalost, još uvijek nemamo uvjete kakve zahtijeva vrhunska gimnastika. Unatoč tome, pokazali smo da se predanim radom mogu ostvarivati vrijedni rezultati, ali vjerujem da bi kvalitetna gimnastička dvorana otvorila potpuno nove mogućnosti za razvoj sporta u našem gradu", nastavlja.

Nada se da će odraditi svoj najbolji nastup i da će njegova izvedba biti na razini Europskog prvenstva.

Zagrepčanka Erin Bakran posebno će pamtiti nastup u kolovozu u Areni. Prvi će put stati na europsku pozornicu, i to pred domaćom publikom.

"Sretna sam što sam izborila nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, najviše zato što će to biti moj prvi nastup na takvom natjecanju i što se održava u gradu u kojem sam odrasla i u kojem treniram. Posebno mi znači prilika da pokažem što sam kroz godine rada i upornosti naučila, a veselim se cijelom doživljaju koji takvo natjecanje donosi. Cilj mi je odraditi stabilnu i čistu vježbu uz što manje stresa te se nadam dobrom plasmanu", ističe 21-godišnja Erin.

Gimnastikom se bavi od četvrte godine, od kada velik dio svog vremena provodi u dvorani. "Uživam u treniranju, a posebno u učenju i usavršavanju elemenata. Mjesto u reprezentaciji mi donosi dodatnu motivaciju i zadovoljstvo jer ću predstavljati svoju državu", dodaje ona.

Uz Milu, Marka i Erin, Hrvatsku će na Europskom prvenstvu u Zagrebu predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Christina Zwicker, Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, i Mateo Žugec.