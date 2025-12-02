Hrvatski izbornik oduševljen čudesnim Ružićem: 'Njemu je samo nebo granica...'

Bila je ovo izuzetno teška godina za hrvatsku košarku, godina u kojoj smo opet dotaknuli dno. Prvi put u povijesti nismo se plasirali na Europsko prvenstvo, a dok su se najjače europske reprezentacije pripremale za natjecanje, naši košarkaši morali su igrati pretkvalifikacije. Vrlo brzo smo pokazali da tamo ne pripadamo, a nakon prvog kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo, optimizam se konačno vratio u našu košarku. S razlogom. A i zaslužili smo nakon toliko dugog turobnog razdoblja i tri velika natjecanja koja smo propustili.

Kvalifikacije nisu mogle bolje započeti. Izabranici Tomislava Mijatovića prvo su u Osijeku razbili Cipar (100-60), a ono najvažnije dogodilo se u ponedjeljak navečer. U Rigi smo svladali Izrael (85-71), direktnog konkurenta za drugo mjesto u skupini. Bila je to izuzetno zrela i dominantna partija naše reprezentacije, u obrani smo ih ukrotili, sve smo zatvarali, a u napadu je većina akcija prolazila. Nezaustavljiv je bio čudesni Michael Ružić (19), koji je s 23 koša i devet skokova odigrao najbolju utakmicu u dresu reprezentacije.

Foto: Marin Sušić/HKS

- Jako dobro smo počeli, imali 0:12 u početku, onda su se oni vratili u utakmicu, i onda smo jedno vrijeme bili izjednačeni. U drugom dijelu je naša obrana preokrenula utakmicu, igrali smo svoju igru, dignuli ritam i razlika je samo rasla i rasla - rekao je Ružić i osvrnuo se na svoju partiju.

- Osjećao sam se dobro na parketu i zahvalan sam izborniku na pozivu, igrati za reprezentaciju je čast, nešto što sam sanjao otkako sam bio mali. Trebalo mi je ovo da se vratim u formu nakon ozljede gležnja. Bio sam van ritma mjesec i pol dana. Radim, fokusiran sam na sadašnjost i ne gledam previše prema naprijed. Pokušavam svaki dan biti sve bolji i bolji.

Izbornik Mijatović ključ je svega dobroga što se konačno događa našoj reprezentaciji. Preuzeo ju je u trenutku kada je to bila nimalo zahvalna pozicija, no uspio je povezati momčad, uvesti svoje postulate i implementirati igru koju su igrači sjajno prihvatili. Rezultat se vidi na parketu.

Ishvalio je nakon utakmice sjajnog Ružića.

- Kada me pitaju za nekog igrača, uvijek kažem isto: igrač je igrač bez obzira na godine. Michael je svoju želju pokazao ljetos, malo ga je usporila ozljeda, ali bez obzira na godine i neiskustvo u reprezentaciji, njemu je samo nebo granica. Zna da mora ostati skroman i gladan - rekao je izbornik pa prokomentirao pobjedu.

Foto: Marin Sušić/HKS

- Igrači su sjajno odradili plan igre. Pobijedili smo iskusnu i jako dobro vođenu momčad Izraela. Imam veliko poštovanje za njihovog trenera i igrače i znali smo da će biti teško i zbog toga sam ponosniji na svoje igrače koji su se borili, nisu se opustili i hvala im na tome. Korak po korak nastavljamo svoj proces do iduće akcije. Od prvog do zadnjeg igrača, svaki je dao svoj doprinos. Izrael ima roster satkan od igrača iz europskih natjecanja i neugodna su momčad. Zadovoljni zatvaramo ovaj prvi prozor i spremno i sa znanjem da možemo sa svima, ćemo se spremati i dalje.

Hrvatska je u Rigi napravila ogroman korak prema drugom krugu. Slavila je protiv direktnog konkurenta za drugo mjesto i to s velikih plus 14, a vjerujemo da će to biti i dovoljno za uzvrat, kada će biti totalno drugačija situacija na parketu. Mijatović će na raspolaganju imati Zupca, Matkovića i Šarića, a Izraelcima će doći Deni Avdija. Taj susret na rasporedu je u lipnju, a nas do tada čekaju dvije teške utakmice protiv Njemačke. Na krilima novostečenog samopouzdanja i velike injekcije optimizma, tko zna, možda i možemo napakostiti europskim i svjetskim prvacima koji neće igrati u najjačem sastavu.