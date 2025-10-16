Hrvatski izbornik oduševljen je nakon prolaska stolnotenisača: 'Hvala našem Luki Modriću!'

Hvala Gaćini, našem Luki Modriću, spasio nas je kad je trebalo, kazao je nakon pobjede nad Grčkom (3-2) i plasmana u četvrtfinale Europskog prvenstva u Zadru izbornik hrvatskih stolnotenisača Neven Karković.

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Europskog momčadskog prvenstva svladavši u zadarskoj dvorani "Krešimir Ćosić" reprezentaciju Grčke s 3-2, a pobjednički bod donio je 39-godišnji Zadranin Andrej Gaćina.

Hrvatska je imala prednost od 2-0. Prvi bod donio je Tomislav Pucar pobijedivši Georgiosa Stamatourosa u tri seta (11-6, 11-9, 11-9). Na korak do plasmana u četvrtfinale izabranici Nevena Karkovića stigli su pobjedom Andreja Gaćine u vrlo izjednačenom dvoboju s Panagiotisom Gionisom. Najiskusniji, 39-godišnji hrvatski reprezentativac je protiv nezgodnog 45-godišnjeg grčkog defanzivca slavio u četiri seta (11-7, 12-10, 10-12, 12-10).

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Grčka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, uslijedio je preokret Grka. Ivora Bana je u pet setova (9-11, 11-8, 9-11, 12-10, 2-11) pobijedio ljevoruki Konstantinos Konstantinopoulos i tako Grčku zadržao u igri za plasman u četvrtfinale.

- Bio je to iznimno težak meč, pogotovu kada vodite s 2-0, a potom se dovedete u situaciju da vadite kestenje iz vatre. Sva sreća da smo opet imali Gaćinu, našeg Luku Modrića, koji je odigrao fantastično i dobio oba meča. Moram istaknuti da su nas iznenadili postavom jer su izostavili svog drugog igrača pa je protiv Bana igrao njihov četvrti, a ne treči igrač. Konstantinopoulos je ljevoruk, a da smo to ranije znali sigurno protiv tog lijevaka ne bi igrao Ban već Zeljko - kazao je Karković.

Tomislav Pucar je, nažalost, u svom šestom meču na turniru doživio prvi poraz i propustio priliku odvesti Hrvatsku u četvrtfinale, iako je odlično ušao u dvoboj s Panagiotisom Gionisom. Hrvatski "broj 1" je osvojio prvi set sa 11-7, a onda u drugom propustio set-loptu za 2-0. Uslijedio je preokret 45-godišnjeg Grka koji je drugi set osvojio sa 14-12, a treći s 11-3. Pucar je u četvrtom setu vodio 10-8, ali nije uspio odvesti meč u peti set. Gionis je slavio sa 13-11 i izjednačio ukupan rezultat na 2-2.

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Grčka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Odluka o plasmanu u četvrtfinale ostala je u rukama Andreja Gaćine i Gergiosa Stamatourosa. Grčki stolnotenisač je osvojio prvi set (8-11), ali uslijedio je preokret. Gaćina je osvojio sljedeća tri seta sa 11-4, 11-7 i 11-8 za plasman Hrvatske u četvrtfinale.

- Bio je to to očekivani težak meč, a Grci su nas malo iznenadili postavom, No, kada smo poveli s 2-0, je sam u sebi rekao da ćemo sigurno proći. U petom meču sam znao što trebao raditi, i nakon 0-1 u setovima sam ga ga dobro proučio i znao sam koje su mu manei. Igrao sam valjda 50 takvih mečeva u karijeri -kazao je zadarski junak Gaćina,kojeg je s tribina bodrila obitelj.

- I baš se u tim ključnim trenucima moj najmanji sin Marin zaderao: 'Ajmo tata'. On se tako voli javiti kada je tišina. I pomoglo je - dodao je.

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Grčka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatske stolnotenisače u petak čeka dvoboj protiv rekordera s devet momčadskih naslova europskog prvaka, reprezentacije Njemačke, koja je u četvrtfinalu svladala Dansku s 3-0. Pojedinačne pobjede su za Njemačku ostvarili Benedikt Duda, Patrick Franziska i Qiu Dang. Bit će to repriza prošlog četvrtfinala EP-a iz Malmö, kada su Nijemci prošli s puno sreće, s konačnih 3-2. Pucar je u petom meču kod 2-2 protiv Dude vodio u zadnjem setu s 7-4, ali je izgubio.

- Čeka nas reprezentacija koja je po renkingu bolja, te je, za razliku od dvoboja u Malmöu, Njemačka sada kompletna s tri TOP 15 igrača. Tražit ćemo svoju šansu, nadam se uz potporu naših navijača. Jednostavno, u tom meču nemamo što izgubit. Vjerujem da ćemo bar doći u situaciju da im ne bude svejedno - kazao je Karković, dok je Gaćina poentirao:

- Dao Bog da se ponovi Malmö kada je bilo 2-2 u pobjedama, i u petom meču 2-2 u setovima i 7-4 za nas u poenima. Njemačka je vrlo jaka, a mi smo odigrali dosta naporan meč s Grcima. No, možemo ih iznenaditi".