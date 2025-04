Hrvatski Japanac glumit će u filmu o MMA legendi kojeg utjelovljuje Dwayne Johnson

Satoshi Ishii (38 god, 25-13-1), Japanac koji je dobio hrvatsko državljanstvo, već dugo izbiva iz kaveza. Nakon što je napustio dvoranu Mirka Filipovića okušao se u kickboksu, no teška bakterijska bolest kralježnice prekinula mu je karijeru te je zbog nje dugo boravio u bolnici. Ipak, sada je najavio veliki povratak. Ne u kavez, već na velika filmska platna. Ishii glumi zajedno s poznatim Dwayneom "The Rockom" Johnsonom u filmu The Smashing Machine. The Rock u filmu portretira legendarnog UFC borca Marka Kerra (56, 15-11).

Ova biografska drama prikazuje privatni i profesionalni život Kerra, koji je u svojim prvim MMA nastupima osvojio dva UFC turnira. Brojne ozljede koje je zadobio tijekom borbi dovele su ga do ovisnosti o analgeticima i narkoticima, što mu je znatno otežalo daljnju karijeru i život.

Film se uvelike oslanja na dokumentarni film iz 2002. godine koji prikazuje Kerrov uspon u UFC-u pa sve do njegova prelaska u japansku organizaciju PRIDE. Kerr se upravo ondje borio protiv legendarnog hrvatskog borca Branka Cikatića i pobijedio ga. Iako je u japanskoj organizaciji isprva bilježio uspjehe, problemi s ovisnošću ponovno su izbili na površinu te su negativno utjecali na njegov niz poraza, kako u ringu tako i u privatnom životu.

Emily Blunt, dobitnica Oscara, tumači lik Dawn Staples, bivše supruge Kerra. Ishii u filmu utjelovljuje Ensona Inouea, borca kojeg je Kerr pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom na PRIDE Grand Prixu 2000. godine, kada je ostvario svoju jedanaestu pobjedu zaredom u profesionalnoj karijeri.

Na Instagram profilu Ishii je napisao:

"Film The Smashing Machine bit će premijerno prikazan u kinima 3. listopada 2025. godine. Jako sam uzbuđen. Jedva čekam."

Iako se u traileru pojavljuje samo nakratko, ovaj miljenik domaće MMA publike zasigurno daje dodatni razlog za gledanje filma. Benny Safdie potpisuje režiju i scenarij, a kina će film početi prikazivati 3. listopada ove godine. Službenu najavu filma možete pogledati u nastavku.