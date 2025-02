Hrvatski Japanac lani se borio za život. Obratio se na FNC-u u Zadru: 'Duša mi je u Hrvatskoj'

Borilačka publika u Zadru mogla je uživati u novim uzbuđenjima najjače MMA promocije u regiji, pa i šire. FNC je u Zadar stigao sa sjajnim borbama i spektakularnim programom, ali i jednim iznenađenjem za sve prisutne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:01 Satoshi Ishii trenira | Video: Pixsell/DHMZ

Naime, u jednom trenutku publici se obratio hrvatski Japanac, popularni Satoshi Ishii (38) koji je bivši suparnik Mirka Filipovića, a potom i njegov učenik.

Ishii je tijekom godina izrastao u miljenika hrvatske publike, a lani je objavio da se bori s opakom bolešću.

- Puno hvala Forgiju i FNC-u što su me pozvali da se obratim hrvatskim navijačima. Bio sam bolestan prošle godine i borio sam se za život. Dobio sam puno toplih poruka i podrška od Hrvata. Poruke me tjeraju da se izborim i prebolim bolest. Želio bih svima reći - puno hvala što me podržavate. Stvarno to cijenim. Obećavam svima da ću se jednog dana vratiti u FNC kavez i da je moja duša uvijek u Hrvatskoj - rekao je Ishii.

MMA borac i osvajač zlatne olimpijske medalje u džudu prošle godine u kolovozu objavio je da se bori s teškim zdravstvenim problemima.

- Prije nekoliko tjedana, moj vratni disk i vratna kralješnica dobili su infekciju koja se razvila u sepsu. Zadnja operacija bila mi je 5. kolovoza i do jučer sam primao antibiotike preko infuzije. Moja težina pala je na 97 kilograma. Gornji dio tijela mi je paraliziran. Moram nastaviti s odlascima u bolnicu na rehabilitaciju, provjere krvi i magnetske rezonance. Hvala bolnici što mi je spasila život. Puno hvala svima na lijepim porukama... Stvarno to cijenim. Pokušavam svima odgovoriti koliko god mogu. Vaše poruke me čine snažnim i želim se ponovno boriti - poručio je Ishii tada.