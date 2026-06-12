Hrvatski košarkaši nastavljaju s kvalifikacijama za SP. Evo na koga sve Mijatović računa...

Pred hrvatskom muškom košarkaškom reprezentacijom novi je prozor kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hrvatski reprezentativci okupit će se u Opatiji 15. lipnja.

Prva provjera na rasporedu je u Goriziji 24. lipnja, kada će Hrvatska u prijateljskoj utakmici odmjeriti snage s Italijom. Nakon toga slijede dva iznimno važna kvalifikacijska susreta koja će uvelike usmjeriti hrvatski put prema Svjetskom prvenstvu. Hrvatska će 3. srpnja gostovati na Cipru, dok će 6. srpnja pred domaćim navijačima u osječkom Gradskom vrtu ugostiti reprezentaciju Izraela.

- Sa zadovoljstvom objavljujemo popis od 18 igrača koji će biti s nama u konkurenciji za iduće dvije utakmice u nadolazećem prozoru u nastavku naših kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Vrlo nam je važno kako je u ovom cijelom našem procesu izbora igrača i selekcije prisutan kontinuitet. Velika većina igrača je s nama od početka pretkvalifikacijskog ciklusa. Drago nam je da u tom kontinuitetu možemo uvijek imati priliku pridodati neke igrače koji su svojim igrama u klubu kroz protekli period privukli posebno pozornost za sebe. Tako pokušavamo činiti prilikom svakog ili prije svakog okupljanja. Tako je to slučaj i sada - rekao je izbornik Tomislav Mijatović pa pojasnio:

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Na ovom popisu, naravno, nedostaje nekolicina igrača koji su s nama bili u prijašnjim prozorima. Svi oni su opravdano izostali u dogovoru sa mnom i sa stožerom, što zbog ozljeda zadobivenih u klupskim natjecanjima, što zbog privatnih situacija koje su odobrene s naše strane, tako da je to proces koji je kontinuiran. Drago mi je da su igrači koji su s nama od početka tu i koji su zapravo baza ove reprezentacije. Upravo tim pristupom vjerujemo kako možemo korak po korak doći do našeg cilja, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Podsjetimo, nakon četiri odigrane utakmice Hrvatska se nalazi na vrhu skupine s omjerom od tri pobjede i jednog poraza. Zahvaljujući boljoj koš-razlici u međusobnim susretima s Njemačkom, hrvatska reprezentacija trenutačno drži prvo mjesto skupine te želi nastaviti pobjednički niz i osigurati što bolju poziciju uoči završne faze kvalifikacija.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tri najbolje reprezentacije iz skupine (Hrvatska, Njemačka i Izrael) nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija, gdje ih očekuje križanje s tri najbolje selekcije druge skupine (Poljska, Nizozemska, Austrija i Latvija). U toj fazi svaka reprezentacija odigrat će još šest utakmica protiv protivnika s kojima se do sada nije susrela. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz završne skupine.

Izbornik Tomislav Mijatović za predstojeće je okupljanje pozvao sljedeće igrače:

Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Antonio Jordano, Niko Šare, Mario Hezonja, Luka Božić, Antonio Sikirić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Michael Ružić, Danko Branković, Karlo Matković, Lovro Mazalin