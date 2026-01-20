Obavijesti

EKSPLODIRAO JE

Hrvatski maestro rastavio Lazio: 'Neuhvatljiv, car Coma!'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Il Messaggero piše da je Martin Baturina bio doslovno neuhvatljiv i da je to bila večer kakvu dosad nije imao, nagradivši ga ocjenom 8,5

Admiral

Martin Baturina u ponedjeljak je odigrao svoju najbolju utakmicu otkako nosi dres Coma. U pobjedi protiv Lazija bivši veznjak Dinama postigao je vodeći pogodak, a zatim asistirao za konačnih 3-0. Iako je nastupio na neuobičajenoj poziciji isturenog napadača, pružio je vrhunsku partiju, zbog koje su talijanski mediji prepuni hvalospjeva.

Eurosport.it ističe da su Baturina i Nico Paz potpuno nadigrali protivnika te dodaje da Como sada može ozbiljno razmišljati o Europi, jer im Juventus bježi samo dva boda. Navode kako je Baturina bio “neuhvatljiv i po lijevoj i po desnoj strani”, proglasili su ga igračem utakmice i dodijelili mu ocjenu 8.

Il Messaggero piše da je bio doslovno neuhvatljiv i da je to bila večer kakvu dosad nije imao, nagradivši ga ocjenom 8,5. Podsjećaju na njegove zahtjevne prve mjesece u klubu te zaključuju da se etablirao kao središnji vezni igrač u momčadi Cesca Fàbregasa. Portal calciocomo.it otišao je i korak dalje te ga ocijenio s 9. U obrazloženju pišu da je u gradu najslavnijeg carstva na svijetu preuzeo žezlo i zavladao terenom.

Serie A - Como v Bologna
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Sky Sport dao mu je ocjenu 7,5, naglasivši njegovu ulogu u razbijanju Lazijeva presinga i stalnu opasnost između linija. Ostali talijanski portali također ističu da je bio nezaustavljiv u organizaciji napada i opasan po suparnički gol, a njegov nastup opisuju kao zreo. Portal Goal dodijelio mu je ocjenu 8.

