Hrvatski malonogometaši prvi put izgubili na SP-u. Evo što im je potrebno za siguran prolaz

Hrvatski malonogometaši poraženi su sa 4-3 u utakmici drugog kola u skupini G Socca Svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu i za siguran plasman u nokaut fazu natjecanja trebat će pobjedu u srijedu (16.00 sati) u posljednjem kolu protiv Italije. Nakon dva kola sve tri momčadi u skupini imaju po tri boda, jer je u jutarnjem terminu reprezentacija Afganistana iznenadila Italiju pobjedom 3-2.

Na ljestvici trenutačno prva dva mjesta drže Hrvatska i Italija zbog gol-razlike 5-4, dok Peru i Afganistan imaju gol-razliku -1.

Znajući za rezultat dvoboja Afganistana i Italije, peruanska reprezentacija je bila u situaciji da joj je pobjeda nužna kako bi zadržala izglede za plasman u nokaut fazu natjecanja.

Peruanski kapetan Alonso Maldonado je u 8. minuti donio prednost svojoj momčadi, ali je Hrvatska tri minute poslije izjednačila pogotkom Nediljka Kovačevića. U 16. minuti je Luis Castro ponovno doveo Peru u vodstvo (2-1), ali se Mario Skorin golom u 19. minuti pobrinuo da rezultat na poluvremenu bude izjednačen (2-2).

Hrvatska je u 23. minuti na dvije minute ostala s igračem manje zbog žutog kartona Nine Jurjević-Adžića, a Peruanci su brojčanu prednost iskoristili u 25. minuti te opet poveli (3-2) golom Gersona Morena. Kad je u 35. minuti Maldonado svojim drugim golom odveo Peru do dva pogotka prednosti (4-2), činilo se da je poraz Hrvatske neminovan.

No, u dramatičnoj završnici su izabranici Dine Kovača mogli doći do boda. Prvo je u 40. minuti Jurjević-Adžić pogodio za smanjenje na 3-4, a onda je u završnim trenucima dodatka Hrvatska dobila i kazneni udarac. On u ovoj verziji malog nogometa podsjeća na kazneni udarac u hokeju na ledu, jer igrač kreće s loptom prema gola s centra igrališta i ima deset sekundi za postizanje pogotka, dok je i vrataru dopušteno da izađe na bilo koji dio terena i pokuša spriječiti pogodak.

Hrvatskoj je bod mogao donijeti Josip Haluška, ali je peruanski vratar Brousset njegov prvi udarac obranio. Haluška je uspio spriječiti da lopta izađe izvan igrališta i još jednom je krenuo prema vrataru, ali je njegov pokušaj loba Brousset opet obranio.

No, suci su dosudili pogodak za Hrvatsku, jer su vidjeli ulazak peruanskog igrača preko središnje crte prije nego što je Haluška ponovno došao do lopte.

No, video-provjerom je ustanovljeno da je hrvatski reprezentativac Nediljko Kovačević bio taj koji je prvi prešao središnju crtu pa je ostalo 4-3 za Peru.

Dvoboj Hrvatske i Italije u srijedu sigurno će dati jednog, a možda i oba sudionika nokaut faze u koju će se plasirati po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 skupina.

Osam prvoplasiranih reprezentacija koje će imati najbolji učinak plasirat će se izravno u osminu finala, dok će se preostale četiri i 12 drugoplasiranih kroz doigravanje boriti za plasman u među 16 najboljih.

Odigraju li Hrvatska i Italija utakmicu bez pobjednika, a neodlučeno završi i dvoboj Perua i Afganistana, koji je na rasporedu u srijedu u 22.00 sata, u nokaut fazu će se plasirati hrvatski i talijanski malonogometaši, jer će imati bolju gol-razliku od Peruanaca i Afganistanaca. O tome tko će biti prvi, a tko drugi u skupini odlučit će koja je momčad bila manje kažnjavana disciplinskim mjerama tijekom grupne faze.

Drugi scenarij u slučaju remija Hrvatske i Italije uključuje da drugi dvoboj završi pobjedom jedne reprezentacije koja bi u tom slučaju osvojila prvo mjesto, dok bi o drugom mjestu između hrvatske i talijanske reprezentacije ponovno odlučivao manji broj kazni tijekom grupne faze.

Naravno, pobjeda u srazu Hrvatske i Italije donosi plasman u nokaut fazu, dok poraženi u tom slučaju završava natjecanje.