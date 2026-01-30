Hrvatski navijači bijesni zbog tretmana EHF-a: 'Čarteraši su došli na izlet, a ne bodriti naše'

Nije problema u Danskoj imala samo hrvatska rukometna reprezentacija zbog loše organizacije EHF-a, nego i naši navijači kojih je u porazu od Njemačke (31-28) bilo nekoliko stotina u dvorani od 14.500 mjesta dok je tisuće sjedalica bilo prazno.

Takvih problema nije bilo u Malmö u prvom i drugom dijelu natjecanja. Oni koji su bili u Švedskoj i bodrili rukometaše već su se upoznali, bila je dobra skupina njih i uhodali su se oko navijanja i svega. Također, iz skupine Mi Hrvati koja prati reprezentaciju imali su i bubnjeve koje su im na ulazu u dvoranu uredno puštali. Ovaj put ipak ne.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski navijači nisu se mogli grupirati, nego su bili raštrkani po dvorani, njih oko 500, ovisno o mjestu na ulaznici. No mnogi od njih nisu mogli do vrijednog papirića jer su Danci pokupovali ulaznicu zbog svoje, kasnije utakmice.

Malo dostupnih ulaznica pokupovali su putem saveza zainteresirani navijači koji su došli čarterom. Navijači koji su zdušno navijali za rukometaše kažu kako su se uglavnom fotografirali i došli na izlet, a ne na utakmicu. Prava je podrška još jednom izostala, što nije rijetkost na tako velikim sportskim događajima.