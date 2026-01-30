Obavijesti

Sport

Komentari 2
KAOS U HERNINGU

Hrvatski navijači bijesni zbog tretmana EHF-a: 'Čarteraši su došli na izlet, a ne bodriti naše'

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski navijači bijesni zbog tretmana EHF-a: 'Čarteraši su došli na izlet, a ne bodriti naše'
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski navijači frustrirani u Danskoj! Loša organizacija EHF-a i raspršeni fanovi u dvorani, dok su Danci pokupovali ulaznice. Prava podrška rukometašima opet izostala

Admiral

Nije problema u Danskoj imala samo hrvatska rukometna reprezentacija zbog loše organizacije EHF-a, nego i naši navijači kojih je u porazu od Njemačke (31-28) bilo nekoliko stotina u dvorani od 14.500 mjesta dok je tisuće sjedalica bilo prazno.

Takvih problema nije bilo u Malmö u prvom i drugom dijelu natjecanja. Oni koji su bili u Švedskoj i bodrili rukometaše već su se upoznali, bila je dobra skupina njih i uhodali su se oko navijanja i svega. Također, iz skupine Mi Hrvati koja prati reprezentaciju imali su i bubnjeve koje su im na ulazu u dvoranu uredno puštali. Ovaj put ipak ne.

Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju
Herning: Hrvatska izgubila od Njemačke, očekuje utakmicu za brončanu medalju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski navijači nisu se mogli grupirati, nego su bili raštrkani po dvorani, njih oko 500, ovisno o mjestu na ulaznici. No mnogi od njih nisu mogli do vrijednog papirića jer su Danci pokupovali ulaznicu zbog svoje, kasnije utakmice.

Malo dostupnih ulaznica pokupovali su putem saveza zainteresirani navijači koji su došli čarterom. Navijači koji su zdušno navijali za rukometaše kažu kako su se uglavnom fotografirali i došli na izlet, a ne na utakmicu. Prava je podrška još jednom izostala, što nije rijetkost na tako velikim sportskim događajima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026