Hrvatski navijači: 'Gdje su sada ovi koji su otpisali Modrića?', 'Zvjerski odigrano, na razini'

Velika, važna i sjajna pobjeda Hrvatske nad Ganom (2-1) u zadnjem kolu skupine L. Tri boda koja su donijela drugo mjestu u grupi i plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Tamo "vatrene" očekuje Portugal, a utakmica će se igrati 3. srpnja u Torontu, u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu.

Gana je pokazala da može biti neugodna, ali je iskustvo i strpljivost Hrvatske presudilo. Prvo golčina Petra Sučića koja je "zaledila" ganskog vrača, a zatim i fenomenalni trzaj glavom Nikole Vlašića nakon Modrićevog kornera donijeli su veliku pobjedu "vatrenima". Probudila se Hrvatska nakon prva dva kola i zaigrala bolje te bi forma trebala samo rasti.

Navijači su zadovoljni igrom Hrvatske, a ovo su neki od komentara:

"Dame i gospodo LUKA MODRIĆ, valjda vam je sada jasno"

"To je to, to je ta igra. Baturina, Perišić i Modrić odigrali zvjersku igru, svi ostali konačno na razini"

"Gdje su ovi što su Modrića otpisali? Javi te se"

"Bravooo HRVATSKA, posebno LUKA I DALIĆ"

"Jedan, jedini, maestro - Luka Modrić"

"Ja bi izdvojio dva igrača kojima sigurno nije mjesto u prvih jedanaest. Pongračić i Kovačić"

"A sad 'roknuti' Portugal i Španjolsku"

"Bravo Hrvatska..!! Ha ha stara ekipa!! Vi pometete prognoze francuskih novina! Bravo!"

"Najpodcjenjeniji igrač u povijesti reprezentacije - Nikola Vlašić!"

"Gdje su sad oni banditi koji kritiziraju poštenog i dobrog dečka kao što je Nikola Vlašić. Bravo Niski, bravo Zlatko"

"Vlašić i Pašalić već godinama najzahvalniji igrači. Podrede sebe cijeloj ekipi."

"Krunicom protiv ganskog vrača"

