Hrvatska je pobijedila Ganu 2-1 i plasirala se u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Navijači reprezentacije zadovoljni su igrom, a posebno su istaknuli sjajne partije Luke Modrića i Nikole Vlašića
Hrvatski navijači: 'Gdje su sada ovi koji su otpisali Modrića?', 'Zvjerski odigrano, na razini'
Velika, važna i sjajna pobjeda Hrvatske nad Ganom (2-1) u zadnjem kolu skupine L. Tri boda koja su donijela drugo mjestu u grupi i plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Tamo "vatrene" očekuje Portugal, a utakmica će se igrati 3. srpnja u Torontu, u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu.
Gana je pokazala da može biti neugodna, ali je iskustvo i strpljivost Hrvatske presudilo. Prvo golčina Petra Sučića koja je "zaledila" ganskog vrača, a zatim i fenomenalni trzaj glavom Nikole Vlašića nakon Modrićevog kornera donijeli su veliku pobjedu "vatrenima". Probudila se Hrvatska nakon prva dva kola i zaigrala bolje te bi forma trebala samo rasti.
Navijači su zadovoljni igrom Hrvatske, a ovo su neki od komentara:
"Dame i gospodo LUKA MODRIĆ, valjda vam je sada jasno"
"To je to, to je ta igra. Baturina, Perišić i Modrić odigrali zvjersku igru, svi ostali konačno na razini"
"Gdje su ovi što su Modrića otpisali? Javi te se"
"Bravooo HRVATSKA, posebno LUKA I DALIĆ"
"Jedan, jedini, maestro - Luka Modrić"
"Ja bi izdvojio dva igrača kojima sigurno nije mjesto u prvih jedanaest. Pongračić i Kovačić"
"A sad 'roknuti' Portugal i Španjolsku"
"Bravo Hrvatska..!! Ha ha stara ekipa!! Vi pometete prognoze francuskih novina! Bravo!"
"Najpodcjenjeniji igrač u povijesti reprezentacije - Nikola Vlašić!"
"Gdje su sad oni banditi koji kritiziraju poštenog i dobrog dečka kao što je Nikola Vlašić. Bravo Niski, bravo Zlatko"
"Vlašić i Pašalić već godinama najzahvalniji igrači. Podrede sebe cijeloj ekipi."
"Krunicom protiv ganskog vrača"
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