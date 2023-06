Hrvatski navijači imaju plan kako nagovoriti Modrića da ostane: Evo što će mu pjevati

Luka svaki trening radi maksimalno, kao i ostali stariji igrači, Perišić, Brozović, Vida. On svemu pristupa ozbiljno i to mu se vraća na najbolji mogući način. Stariji nas nose kroz tu priču, a kruna bi bila da uzmemo to zlato. To trebamo napraviti za Luku, Ivana, mene, navijače, izjavio je izbornik Dalić na presici uoči utakmice sa Španjolskom.

Cijeli svijet čeka odluku Luke Modrića o tome hoće li nastaviti karijeru u reprezentaciji ili će se umiroviti nakon finala Lige nacija. No, dosjetljivi hrvatski navijači imaju plan kako zadržati kapetana reprezentacije u nacionalnom dresu sve do Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Instagram stranica "Volim Hrvatsku" koja broji više od 265 tisuća pratitelja poziva sve navijače koji će se sutra naći na utakmici da u desetoj minuti finala protiv Španjolske zapjevaju stihove Miše Kovača.

"Ostani tu, tu je tvoja mati, ostani tu, još će sunce sjati, ostani tu, snove čuvaj samo za nju, ostani tu...", stihovi su koji bi trebali natjerati Luku Modrića da odradi još jednu akciju u najdražem dresu. Nadamo se da će akcija uroditi plodom.