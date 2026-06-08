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Hrvatski navijači najavili veliku paradu u Dallasu prije okršaja s Englezima na otvaranju SP-a

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrvatski navijači najavili veliku paradu u Dallasu prije okršaja s Englezima na otvaranju SP-a
TOP 100 fotografija u 2022. godini | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jedan od najupečatljivijih dijelova programa bit će golema hrvatska zastava iz Crikvenice, duga 150 i široka 12 metara, koju će sudionici prvi put razviti u Teksasu

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U središtu Dallasa 16. lipnja 2026. održat će se Parada američko-hrvatskog prijateljstva, veliki navijački događaj koji organizira Klub navijača "Mi Hrvati". Organizatori najavljuju okupljanje uoči utakmice Hrvatske i Engleske na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva, a događaj će se pretvoriti u slavlje hrvatske baštine, navijačke strasti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država.

Parada počinje u 19.15 sati kod Civic Gardena na adresi 1014 Main St u Dallasu, a povorka će se kretati prema Ferris Plazi na adresi 400 S Houston Street. Povorku će predvoditi sedam jahača iz nagrađivanog teksaškog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team iz Texarkane. Oni će u posebnim formacijama nositi hrvatske, američke i teksaške zastave, a na opremi će imati i hrvatska obilježja. U programu će sudjelovati i kočije koje vodi američka skupina Vintage Carriage, uz Tristine i Georgea Slaytona.

Foto: Mi Hrvati

Organizatori najavljuju nekoliko svečanih kočija. Prva će nositi velik hrvatski stijeg, druga će biti zadužena za glazbeni dio programa, dok će treća i četvrta predstaviti članove navijačke skupine "Mi Hrvati". Oni su se na prošlom Svjetskom prvenstvu proslavili odorama s hrvatskim kvadratićima u stilu katarskih šeika, a u Dallasu će nastupiti kao kauboji s hrvatskim simbolima. Time žele odati počast američkoj tradiciji i najaviti 250. obljetnicu američke neovisnosti.

TOP 100 fotografija u 2022. godini
TOP 100 fotografija u 2022. godini | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Jedan od najupečatljivijih dijelova programa bit će golema hrvatska zastava iz Crikvenice, duga 150 i široka 12 metara, koju će sudionici prvi put razviti u Teksasu. U povorci će sudjelovati i hrvatsko-američki sportski klubovi te kulturna društva u dresovima i narodnim nošnjama.

U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara
U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Parada će imati i simboličan trenutak sjećanja. Sudionici će kod John F. Kennedy Memorial Plaze održati minutu šutnje u čast ubijenom američkom predsjedniku.

Nakon povorke, program se u 20.15 sati nastavlja u Main Street Garden Parku. Ondje će se obratiti predstavnici Grada Dallasa, Veleposlanstva Republike Hrvatske i organizatora. U 20.25 sati izvest će se američka i hrvatska himna, a od 20.35 do 22 sata slijedi navijačka proslava uz glazbu i zabavni program. Među izvođačima organizatori najavljuju i Samoanu.

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