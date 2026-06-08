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Švicarski kamp u San Diegu ima posebno upozorenje: Ne idite po loptu jer tamo vrebaju zmije

Piše Domagoj Vugrinović,
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Švicarski kamp u San Diegu ima posebno upozorenje: Ne idite po loptu jer tamo vrebaju zmije
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Foto: instagram

Zasad nema potvrde da je netko od švicarskih igrača ili članova stožera vidio zmiju u kampu, pa cijela priča zasad ostaje na razini ozbiljne lokalne mjere opreza

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Švicarska se uoči početka Svjetskog prvenstva priprema u San Diegu, ali ondje je dočekao problem kakav reprezentacije ne planiraju u uobičajenim pripremama za veliki turnir. Uz vrućinu, vlagu i prilagodbu na nove uvjete, igrači su morali dobiti i posebno upozorenje zbog zmija u blizini trening-kampa.

Švicarci su bazu smjestili u San Diego Jewish Academy u Carmel Valleyju, gdje se pripremaju za prvu utakmicu protiv Katara, koju igraju 13. lipnja u Santa Clari. Na službenoj karti kampa označeni su svi važni dijelovi kompleksa: teren, vratarska zona, šator s teretanom i prostor za svlačionice. Ipak, najviše pažnje privukao je veliki dio oko trening-terena označen tamnocrvenim prugama i upozorenjem: “Pazite na zmije.”

Objava je brzo iznenadila navijače, ali upozorenje nije bez temelja. Područje San Diega poznato je po čegrtušama, a San Diego Natural History Museum navodi kako u toj regiji žive četiri otrovne vrste. Među njima su južnopacifička čegrtuša, crvena dijamantna čegrtuša, jugozapadna pjegava čegrtuša i bočna čegrtuša iz pustinje Colorado. Posebno se često spominje Crotalus helleri, otrovna vrsta koju ondje smatraju jednom od najrasprostranjenijih.

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Zasad nema potvrde da je netko od švicarskih igrača ili članova stožera vidio zmiju u kampu, pa cijela priča zasad ostaje na razini ozbiljne lokalne mjere opreza. No švicarski stožer sigurno ne želi riskirati da netko od igrača ode po loptu u označeni prostor ili skrati put kroz opasnu zonu. 

International Friendly - Morocco v Norway
Foto: Brad Penner/REUTERS

Švicarska nije jedina reprezentacija koja se mora nositi s ovakvim problemom. Norvežani su također dobili upozorenje nakon dolaska u kamp u Grandover Resort & Spa u Greensborou u Sjevernoj Karolini. Ondje su Erling Haaland i suigrači upozoreni na bakrenoglave zmije, koje su česte u tom dijelu SAD-a. Lokalne vlasti poručuju građanima da ih ne smiju dirati, uznemiravati ni pokušati uhvatiti, nego ih moraju ostaviti na miru.

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Norveški veznjak Kristian Thorstvedt navodno nije najbolje primio vijest o zmijama u blizini kampa, a sličan oprez sada vrijedi i za Švicarce. Švicarska nakon Katara igra protiv Bosne i Hercegovine 18. lipnja, a skupinu zaključuje 24. lipnja protiv Kanade. Norveška pak turnir otvara 16. lipnja protiv Iraka, zatim 23. lipnja igra protiv Senegala, a 26. lipnja protiv Francuske.

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