Švicarski kamp u San Diegu ima posebno upozorenje: Ne idite po loptu jer tamo vrebaju zmije

Švicarska se uoči početka Svjetskog prvenstva priprema u San Diegu, ali ondje je dočekao problem kakav reprezentacije ne planiraju u uobičajenim pripremama za veliki turnir. Uz vrućinu, vlagu i prilagodbu na nove uvjete, igrači su morali dobiti i posebno upozorenje zbog zmija u blizini trening-kampa.

Švicarci su bazu smjestili u San Diego Jewish Academy u Carmel Valleyju, gdje se pripremaju za prvu utakmicu protiv Katara, koju igraju 13. lipnja u Santa Clari. Na službenoj karti kampa označeni su svi važni dijelovi kompleksa: teren, vratarska zona, šator s teretanom i prostor za svlačionice. Ipak, najviše pažnje privukao je veliki dio oko trening-terena označen tamnocrvenim prugama i upozorenjem: “Pazite na zmije.”

Objava je brzo iznenadila navijače, ali upozorenje nije bez temelja. Područje San Diega poznato je po čegrtušama, a San Diego Natural History Museum navodi kako u toj regiji žive četiri otrovne vrste. Među njima su južnopacifička čegrtuša, crvena dijamantna čegrtuša, jugozapadna pjegava čegrtuša i bočna čegrtuša iz pustinje Colorado. Posebno se često spominje Crotalus helleri, otrovna vrsta koju ondje smatraju jednom od najrasprostranjenijih.

Zasad nema potvrde da je netko od švicarskih igrača ili članova stožera vidio zmiju u kampu, pa cijela priča zasad ostaje na razini ozbiljne lokalne mjere opreza. No švicarski stožer sigurno ne želi riskirati da netko od igrača ode po loptu u označeni prostor ili skrati put kroz opasnu zonu.

Foto: Brad Penner/REUTERS

Švicarska nije jedina reprezentacija koja se mora nositi s ovakvim problemom. Norvežani su također dobili upozorenje nakon dolaska u kamp u Grandover Resort & Spa u Greensborou u Sjevernoj Karolini. Ondje su Erling Haaland i suigrači upozoreni na bakrenoglave zmije, koje su česte u tom dijelu SAD-a. Lokalne vlasti poručuju građanima da ih ne smiju dirati, uznemiravati ni pokušati uhvatiti, nego ih moraju ostaviti na miru.

Norveški veznjak Kristian Thorstvedt navodno nije najbolje primio vijest o zmijama u blizini kampa, a sličan oprez sada vrijedi i za Švicarce. Švicarska nakon Katara igra protiv Bosne i Hercegovine 18. lipnja, a skupinu zaključuje 24. lipnja protiv Kanade. Norveška pak turnir otvara 16. lipnja protiv Iraka, zatim 23. lipnja igra protiv Senegala, a 26. lipnja protiv Francuske.