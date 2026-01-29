'Hrvatski navijači spasili su prvenstvo. Da njih nema, ovo bi bilo kao kvartovski rukomet'

Hrvatski rukometaši uoči turnira bili su sedmi favorit za zlato, EHF je ispred nas stavio Portugalce i Šveđane. Podcijenio nas je i poznati danski rukometni novinar Rasmus Boysen, koji nas je vidio kao najveće razočaranje Europskog prvenstva. Opekli su se, opet. To što su mnogi otpisali naše reprezentativce, njih 20 i izbornik Dagur Sigurdsson iskoristili su kao motivaciju da pokažu svima koliko vrijede. Oni su vjerovali da mogu otići do kraja...

Pokretanje videa... 01:39 Sigurdsson oštro: Stavili su nas u bus kao zaleđenu piletinu. Recite kad mogu otići odavde | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

S njima i nevjerojatni navijači, koji su ih od prvog dana turnira bodrili u Malmöu. Bilo ih je nekoliko stotina, a igračima su bili pogonsko gorivo na putu do polufinala.

- Ekipa je stvarno luda. Imam osjećaj da je njih dvije stotine bilo glasnije od pune dvorane kad su Šveđani igrali. Tu su sve generacije, djeca, mladi, stariji ljudi, gospođe. Baš daju posebnu energiju igračima, koji se tijekom utakmice znaju okrenuti prema njima i traže reakciju. Nakon utakmice idu do navijača, vesele se zajedno, baš je bila ludnica nakon pobjede protiv Mađarske - rekao nam je fotoreporter Pixsella Sanjin Strukić, koji je od prvog dana s reprezentacijom i koji iz prve ruke svjedoči nevjerojatnoj povezanosti igrača i navijača, kao i čudesnoj atmosferi.

Malmo: Navijači Hrvatske i Mađarske na rukometnoj utakmici EHF prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako ih nema puno, uspjeli su nadglasati svakoga.

- Da zažmiriš i čuješ to sve, mislio bi da ih ima nekoliko tisuća. Nevjerojatno je koliko ti navijači vjeruju u uspjeh. Mnogi su uoči prvenstva govorili da nemamo nikakve šanse, a na kraju smo bili prvi u skupini i u polufinalu smo. Ne samo da je svaki navijač vjerovao, svi su oni bili uvjereni da ćemo doći do finala i prije početka prvenstva. Jako su nabrijani, puni energije i volje. To je ista ekipa koja svake godine prati reprezentaciju. Nije lako doći do Švedske, treba ti novac za smještaj, kartu i ulaznice. Zanimljivo mi je što se uoči utakmice sakupljaju po cijeloj dvorani, gledaju gdje je tko pa onda uoči početka svi kao mravi idu na jedno mjesto, odakle navijaju. Takva fanatična podrška dala je rezultata i pomogla našim rukometašima.

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nažalost, opet se EHF istaknuo s nesposobnošću i nelogičnim odlukama. Završnica se igra u danskom Herningu, koji je udaljen šest sati vožnje autobusom od Malmöa.

- Mislim da je ova situacija pokazala kako mnogo toga ne štima. EHF stalno forsira da se igra na istim mjestima, a sad su nas poslali da igramo u Herning, koji kao da je na kraju svijeta. Putovali smo vlakom, triput smo presjedali do tamo na putu od Malmöa. Mnogi bi navijači htjeli doći, ali kako kad je sve nepovezano i treba po šest sati?! Organizatori su baš podbacili - kaže Strukić pa ističe:

Malmo: Navijači Hrvatske i Mađarske na rukometnoj utakmici EHF prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Dvorane su poluprazne. Hrvatski navijači spasili su prvenstvo što se tiče navijanja. Da nema njih, ovo bi izgledalo kao kvartovski rukomet koji se igra u školskoj dvorani.

Hrvatski inat i ponos pokazali su svoju moć. Protiv Njemačke igramo deseto polufinale na Euru. Je li konačno došlo vrijeme za prvu zlatnu medalju?