Komentari 4
Hrvatski nogometaš u Ukrajini: Dron mi je proletio iznad glave!

Piše Hrvoje Tironi,
Hrvatski nogometaš u Ukrajini: Dron mi je proletio iznad glave!
Nedelišće i Slaven Belupo sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jakov Bašić igra za ukrajinsku Zorju Lugansk te je u razgovoru za 24sata opisao svoj život u ratnom stanju, opisao kakva je momčad Šahtar te kakve šanse ima Rijeka, a osvrnuo se i na brata Tomu koji igra u Laziu

Život u Ukrajini? Tu sam već dvije godine, živi se normalno, ali je u zadnjih šest mjeseci sve postalo nekako zahtjevnije. Puno češće ostajemo bez struje, ruski napadi su jači i dugotrajniji, navikao sam na to. U nogometnom smislu sam imao punu minutažu do promjene trenera, sad imam nešto manje minuta, ali zadovoljan sam, priča nam Jakov Bašić (29).

