Hrvatski nokauter ponovno će 'zapaliti' Poljsku! KSW ispunio želju i upario ga s veteranom

Piše Domagoj Vugrinović,
Vrtačić je postao zvijezda u Poljskoj zahvaljujući vrlo atraktivnom stilu borbe koji mu je donio i nadimak "Highlight Machine". Dosad je u KSW-u odradio četiri borbe i u poljskoj organizaciji nastupa izuzetno uspješno

Vodeća europska MMA organizacija, poljski KSW, ponovno će ugostiti jednog hrvatskog borca. Putem svojih društvenih mreža, promocija je službeno potvrdila nastup Andija Vrtačića na nadolazećoj KSW 117 priredbi koja se održava 18. travnja u Varšavi. Njegov protivnik u kavezu bit će iskusni domaći borac Albert Odzimkowski, što jamči vruću atmosferu u dvorani COS Torwar. 

Novi izazov za 'Guštera' na neprijateljskom terenu

Objava na Instagramu, popraćena promotivnim plakatom i porukom "What goes up must come down" (Što se digne, mora i pasti), jasno najavljuje beskompromisni okršaj. Radi se o borbi u srednjoj kategoriji između sedmog izazivača, Vrtačića, i devetorangiranog Poljaka Odzimkowskog. 

Vrtačić je postao zvijezda u Poljskoj zahvaljujući vrlo atraktivnom stilu borbe koji mu je donio i nadimak "Highlight Machine". Dosad je u KSW-u odradio četiri borbe i u poljskoj organizaciji nastupa izuzetno uspješno. Imao je tri pobjede, sve nokautom, dok je jedan poraz pretrpio prošle godine jednoglasnom odlukom sudaca. Posljednji put u Poljskoj borio se u siječnju, kada je brutalnim high kickom nokautirao Mateuša Golu.

Njegov protivnik s kojim će se suočiti u travnju ipak je znatno iskusniji i jedan je od veterana organizacije. U njoj je odradio osam borbi te ima tri pobjede i četiri poraza uz jedan NC (no contest). Dvojac se trebao boriti još prošloga ljeta, no tu je borbu otkazala ozljeda Poljaka zbog koje se povukao.

