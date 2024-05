Hrvatski paraolimpijac bacio je osobni rekord za broncu na SP-u

Hrvatski paraatletičar Luka Baković osvojio je brončanu medalju u bacanju kugle u kategoriji F46 na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u japanskom Kobeu. Najveći je to uspjeh u karijeri 26-godišnjeg Splićanina koji je na prošlom SP-u u Parizu bio četvrti. Ovoga puta domogao se svoje prve medalje na svjetskim prvenstvima. Baković je do zadnje serije vodio s hicem od 16,04 m, no u zadnjoj seriji preskočili su ga "zlatni" Indijac Sachin Sarjerao Khilari s novim azijskim rekordom 16,30 m, te Kanađanin Greg Stewart koji je bacio kuglu 16,14 osvojivši srebro. U ovoj disciplini je nastupio i Erik Fabian Kaurin osvojivši devetu poziciju sa 14,11 metara.

- Sretan sam i zadovoljan sam, bronca je tu. Vodio sam do zadnje serije, ali nema veze. Sada idemo još jače, nakon kratkog odmora slijede pripreme za Pariz i pokušati tamo ostvariti još bolji rezultat i plasman - kazao je Baković, član splitskog ASK-a, koji je bio korak do medalje i na posljednjem SP-u u Parizu.

Do zadnje serije je držao treće mjesto, a na koncu je ostao bez medalje za 10 centimetara.

Baković je sa 16 godina bio europski i svjetski prvak u parataekwondou u kategoriji do 75 kg, međutim nakon što su ukinuli njegovu klasifikaciju prebacio se u atletiku, a do sada je najveći uspjeh ostvario na EP- u poljskom Bydgoszcz 2021. osvojivši broncu u bacanju koplja.

- Baković je osvojio medalju s novim osobnim rekordom 16,04m. Prije dva tjedna je na natjecanju u Velikoj Gorici, koje nije bilo verificirano od Svjetske paraatletske federacije, ostvario rezultat 16,10m i time nagovijestio da se u Kobeu može boriti za visok plasman. Prije je Luka bacao i koplje, ali se zadnje dvije sezone opredijelio samo za kuglu što se pokazuje dobrim odabirom. Ovim rezultatom je vjerojatno izborio nastup na POI u Parizu - kazao je izbornik Damjan Sedić.

Ovo je druga medalja za hrvatsku paraatletiku u Kobeu nakon što je Velimir Šandor osvojio srebro u bacanju diska u kategoriji F52.

- Na posljednjem SP-u u Parizu smo imali jednu broncu, a u Kobeu smo do sada osvojili dvije medalje, srebro i broncu. To je vrlo dobar nagovještaj za Paraolimpijske igre u Parizu koje nas čekaju krajem kolovoza i početkom rujna - dodao je Sedić.

Miljenko Vučić je osvojio peto mjesto u bacanju kugle u kategoriji F11 s hicem 12,88m iz prve serije, Slavio je Iranac Amirhossein Darbeid sa 14,61m, srebro je osvojio Rus Igor Baskakov bacivši kuglu 13,62m, dok je treći bio Iranac Mahdi Olad sa 13,28m.

U bacanju čunja u kategoriji F51 nastupio je Mirnes Omerhodžić zauzevši sedmu poziciju s rezultatom 29,98. Zlato je osvojio Srbin Željko Dimitrijević (34,20) ispred Meksikanca Maria Santana Hernandeza (33,62) i Indijca Dharambira (33,61).

Na SP-u u Kobeu nastupa više od 1.000 atletičara iz 100 zemalja, a od hrvatskih predstavnika na Memorijalnom stadionu Kobe Universiade još će nastupiti Ivan Katanušić (F64, disk), Marin Županović (F54, koplje), te Ivana Purkić (F38, disk).

Kobe 2024. prvotno je trebao biti održan 2021. godine, ali je odgođen zbog pandemije COVID-a. Tako se prvi put najveći pojedinačni parasportski događaj na svijetu održava iste godine kada su i Paraolimpijske igre.