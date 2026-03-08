Hrvatski paraolimpijac ostao bez polufinala u snowboardu

Hrvatski paraolimpijac Bruno Bošnjak (42) nije se uspio plasirati u polufinale paraolimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo u disciplini snowboard cross. Bošnjak je u svojoj četvrtfinalnoj skupini zauzeo treće mjesto iza Kineza Zhongwei Wua i Nizozemca Chrisa Vosa, dok je posljednje, četvrto mjesto zauzeo Kanađanin Chase Jacob Nicklin. Plasman u polufinale izborila su dva najbrža boardera iz svake od četiri skupine.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nakon nešto lošijeg starta, Bošnjak je iskoristio pad Kanađanina Nicklina probivši se na treću poziciju iza vodećeg kinesko - nizozemskog dvojca. Nažalost, u trenutku kada se približio Vosu, u jednom zavoju je nakratko izgubio kontrolu i nakratko pao što ga je koštalo boljeg plasmana.

- Već na startu sam imao manjih problema. Malo sam "zaspao", nakon čega sam morao loviti suparnike. U jednom trenutku sam morao riskirati kako bi se probio na drugu poziciju, malo sam riskirao, prejako sam zarubio. Staza je bila mekana, što meni ne odgovara. Pokušao sam, riskirao sam, nažalost nisam uspio, kazao je Bošnjak.

Foto: Jens Büttner

Bošnjak je imao jednu od najtežih skupina, Kinez Wu je na koncu osvojio zlato, nakon bronce iz Pekinga, dok je Vos u ovoj disciplini osvojio srebrne medalje i u Pekingu 2022. i PyeongChang 2018.

- Ima nas deset koji možemo osvojiti medalje, možda da sam bio u prvoj skupini s Nijemcem Christianom Schmiedtom i Kanađaninom Tylerom Turnerom imao bi veće izglede. Vjerovao sam da mogu u iduću rundu, znao sam da neće biti lako, nije mi se posrećilo.

Foto: Lisi Niesner

Natjecanja u Cortina Para Snowboard Parku izazvala su veliki interes navijača koji su pratili utrku uz stazu jer organizatori nisu postavili nikakve tribine.

- Ovo je nešto najatraktivnije, pogotovo kada nas je po četvero i krenu natjecanja na ispadanje. Ima tu svega od padova, do sudara, skokova, velike borbe. Premda sam do sada bio bolji u banked slalomu u kojem imam medalju. Mislim da sam se pretvorio u crossera. Zabavno je, opasno je i puno adrenalina, premda se svi čude s obzirom na moj invaliditet.

Foto: Stoyan Nenov

Nažalost, i finalni program obilježili su padovi, a najteže je stradala Australka Amanda Reid koja je na nosilu iznesena sa staze zbog čega je natjecanja bilo prekinuto na 15 minuta.

- Bilo je svega ovih dana. Ponekad se pitam zašto mora biti tako opasno, dva dana su otkazivali treninge jer su pretjerali i danas je bilo nekoliko padova, kazao je.

Ispred njega je još jedna disciplina, banked slalom u kojem je 2018. u Pyeongchangu osvojio broncu, uz zlato Dine Sokolovića u sjedećem slalomu, jedine hrvatske medalje na zimskim POI.

Foto: Stoyan Nenov

- Danas ću sigurno biti razočaran, međutim sutra se okrećem pripremama za banked slalom. Pružit ću svoj maksimum, neće mi trebati dodatan motiv. Vidio sam stazu malo sa strane, ne znam kako će biti. No, znam da ću pružiti svoj maksimum, poručio je.