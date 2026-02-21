Hrvatski pikado majstor srušio 15. igrača svijeta i ušao u treće kolo PDC European Toura

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar nastavio je sjajan niz na prvom PDC European Tour turniru sezone u Krakowu, gdje je potvrdio da pripada društvu najboljih. Mjesto na turniru izborio je odličnim nastupima u siječanjskim kvalifikacijama, a u Poljskoj je to opravdao s dvije uvjerljive pobjede.

Nakon što je u petak svladao Engleza Ryan Joyce rezultatom 6-3 u legovima, Zagrepčanin je u subotu otvorio program novim velikim slavljem. U drugom kolu pobijedio je 15. igrača svijeta Martin Schindler sa 6-4 i izborio plasman u treće kolo turnira.

Susret protiv najboljeg njemačkog predstavnika počeo je uz manju nervozu i propuštenu priliku za rani break, no Krčmar je brzo stabilizirao igru i sigurno držao svoj servis do 2-2. Prijelom je stigao kada je podigao razinu igre i s dva uzastopna bacanja iznad 140 poena preuzeo kontrolu nad mečom. Schindler se nakratko vratio, ali Krčmar je odmah uzvratio preciznom kombinacijom T20 i D20 za vodstvo 4-3. U završnici je Nijemcu jedna strelica nesretno ispala iz ploče, što je hrvatski igrač hladnokrvno iskoristio za bijeg na 5-3. Iako je propustio prvu meč-strelicu, u posljednjem legu pogodio je tops i potvrdio veliku pobjedu.

Ovim trijumfom osigurao je plasman u treće kolo, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja između svjetskog broja jedan Luke Humphries i poljskog aduta Krzysztof Ratajski, koji često pruža najbolje partije upravo protiv Krčmara.

Krčmar je već u siječnju pomeo konkurenciju u kvalifikacijama te izborio nastupe na European Tour 1 i European Tour 3 turnirima. Ta natjecanja služe kao važan put prema Europskom prvenstvu, ali i kao dobra podloga za mogući plasman na Svjetsko prvenstvo krajem godine. Zagrepčanin je i prošle sezone na tim turnirima ostvario nekoliko velikih pobjeda, među ostalima protiv Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode i Josh Rock, a bio je vrlo konkurentan i protiv Humphriesa, s kojim bi se mogao susresti već u osmini finala u Krakowu.