Senzacija u Krakowu: Boris Krčmar srušio 25. igrača svijeta

Najbolji hrvatski pikado igrač, Boris Krčmar (46), priredio je pravu senzaciju na otvaranju European Toura u Krakowu. U meču prvog kola dominantno je svladao favoriziranog Engleza Ryana Joycea, trenutačno 25. igrača svjetske rang ljestvice.

Krčmar je u meč ušao furiozno i pokazao da se ne namjerava predati unatoč statusu autsajdera. Dvoboj je otvorio bacanjem od 180 poena već u prvoj ruci, a prvi leg zaključio je pogotkom u dvostruko 20 za vodstvo 1-0. Odmah je uslijedio i "break" za 2-0, no Joyce se tada probudio i pokazao zašto se nalazi u samom svjetskom vrhu.

Englez je uzvratio s tri uzastopna lega, preokrenuvši rezultat na 3-2 u svoju korist. Međutim, od tog trenutka na pozornici je postojao samo jedan igrač. "Big Boris", kako glasi Krčmarov nadimak, ubacio je u višu brzinu i nanizao četiri lega zaredom za konačnu pobjedu 6-3. Statistički podaci dodatno potvrđuju sjajnu predstavu hrvatskog igrača.

Krčmar je meč završio s impresivnim prosjekom od 102,44 poena po tri bačene strelice, nadmašivši Joyceovih 101,48. Ključnu prevagu donijela su Krčmarova bacanja iznad 140 poena, kojih je imao čak dvanaest, dvostruko više od suparnika. U drugom kolu ga čeka novi izazov, dvoboj protiv Nijemca Martina Schindlera.