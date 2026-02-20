Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA POBJEDA

Senzacija u Krakowu: Boris Krčmar srušio 25. igrača svijeta

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Senzacija u Krakowu: Boris Krčmar srušio 25. igrača svijeta
Foto: Hrvatski pikado savez

Hrvatski pikado majstor Boris Krčmar šokirao favorita Joycea u Krakowu! S impresivnih 102,44 bodova po seriji, nanizao četiri lega za pobjedu 6-3 i najavio dvoboj s Nijemcem Schindlerom

Admiral

Najbolji hrvatski pikado igrač, Boris Krčmar (46), priredio je pravu senzaciju na otvaranju European Toura u Krakowu. U meču prvog kola dominantno je svladao favoriziranog Engleza Ryana Joycea, trenutačno 25. igrača svjetske rang ljestvice.

Krčmar je u meč ušao furiozno i pokazao da se ne namjerava predati unatoč statusu autsajdera. Dvoboj je otvorio bacanjem od 180 poena već u prvoj ruci, a prvi leg zaključio je pogotkom u dvostruko 20 za vodstvo 1-0. Odmah je uslijedio i "break" za 2-0, no Joyce se tada probudio i pokazao zašto se nalazi u samom svjetskom vrhu.

Englez je uzvratio s tri uzastopna lega, preokrenuvši rezultat na 3-2 u svoju korist. Međutim, od tog trenutka na pozornici je postojao samo jedan igrač. "Big Boris", kako glasi Krčmarov nadimak, ubacio je u višu brzinu i nanizao četiri lega zaredom za konačnu pobjedu 6-3. Statistički podaci dodatno potvrđuju sjajnu predstavu hrvatskog igrača.

Krčmar je meč završio s impresivnim prosjekom od 102,44 poena po tri bačene strelice, nadmašivši Joyceovih 101,48. Ključnu prevagu donijela su Krčmarova bacanja iznad 140 poena, kojih je imao čak dvanaest, dvostruko više od suparnika. U drugom kolu ga čeka novi izazov, dvoboj protiv Nijemca Martina Schindlera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo
Hrvatski prvak u boksu golim šakama: Uzimao sam doping i namjerno puštao mečeve...
ŠOKIRAO PRIZNANJEM

Hrvatski prvak u boksu golim šakama: Uzimao sam doping i namjerno puštao mečeve...

Sad nisam dopingiran, ali sam znao nekad uzimati neke stvari. To je normalno za brži oporavak. Jednostavno, bez toga nema vrhunskog sporta, tumači hrvatski prvak u boksu golim šakama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026