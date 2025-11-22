Hrvatski plivač osvojio drugu medalju na Igrama u dva dana

Plivač Nikola Zdrilić osvojio je brončanu medalju u disciplini 200 metara mješovito na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju čime je stigao do svoje druge medalje u dva dana. U iznimno zahtjevnom finalu Zdrilić je plivao osobni rekord i potvrdio treće mjesto u završnici koja je bila iznimno tijesna, četvrtoplasirani je zaostao samo tri stotinke.

U večernjem programu održano je i finale 50 metara prsno u kojem su nastupila dva hrvatska predstavnika. Zdrilić je završio na četvrtom mjestu, a Antonio Žgomba zauzeo je sedmu poziciju. Obojica su ostvarila osobne rekorde, što potvrđuje odličnu formu hrvatskih plivača u Tokiju.

- Nakon završene utrke na 200 metara mješovito osvojio sam brončanu medalju. Jako sam ponosan na sebe. Trka je bila izrazito blizu, izrazito gusta, pogotovo u završnici - četvrto mjesto bilo je samo tri stotinke iza mene, što su stvarno sitni detalji. Plan utrke bio je upravo onakav kakav smo očekivali i kako smo se pripremali. Trener i ja smo realizirali sve što smo zamislili. Došla nam je druga medalja, drugi dan zaredom. Jako sam presretan i hvala svima - rekao je Nikola Zdrilić.

- Obojica su plivala osobne rekorde, što me čini posebno ponosnim jer su na najvažnijem natjecanju sezone ostvarili svoje najbolje rezultate i najveće uspjehe - dodao je trener Leo Škerjanc.

Na atletskim borilištima u subotu su nastupila trojica hrvatskih predstavnika. Jakob Ivan Košak trčao je polufinale na 200 metara, ali nije uspio izboriti finale. Viktor Barešić završio je kvalifikacije bacanja diska na ukupnom sedmom mjestu, dok je Anja Okreša na 800 metara zauzela šestu poziciju u svojoj skupini i ostala bez prolaza dalje.

Pred hrvatskim sportašima u nedjelju su tri velika nastupa. Rukometna reprezentacija gluhih igra polufinale protiv Srbije i borit će se za ulazak u finale, Laura Štefanec nastupa u finalu bacanja koplja, a Petra Goleš započinje turnir u taekwondou.