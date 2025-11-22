Obavijesti

Sport

Komentari 0
DEFLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU

Hrvatski plivač osvojio drugu medalju na Igrama u dva dana

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski plivač osvojio drugu medalju na Igrama u dva dana
Foto: MARATON media CIZMADIJA

Nikola Zdrilić osvojio broncu na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju! Druga medalja u dva dana za talentiranog plivača. Hrvatski sportaši u izvrsnoj formi i spremni za nove izazove

Plivač Nikola Zdrilić osvojio je brončanu medalju u disciplini 200 metara mješovito na Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju čime je stigao do svoje druge medalje u dva dana. U iznimno zahtjevnom finalu Zdrilić je plivao osobni rekord i potvrdio treće mjesto u završnici koja je bila iznimno tijesna, četvrtoplasirani je zaostao samo tri stotinke.

U večernjem programu održano je i finale 50 metara prsno u kojem su nastupila dva hrvatska predstavnika. Zdrilić je završio na četvrtom mjestu, a Antonio Žgomba zauzeo je sedmu poziciju. Obojica su ostvarila osobne rekorde, što potvrđuje odličnu formu hrvatskih plivača u Tokiju.

- Nakon završene utrke na 200 metara mješovito osvojio sam brončanu medalju. Jako sam ponosan na sebe. Trka je bila izrazito blizu, izrazito gusta, pogotovo u završnici - četvrto mjesto bilo je samo tri stotinke iza mene, što su stvarno sitni detalji. Plan utrke bio je upravo onakav kakav smo očekivali i kako smo se pripremali. Trener i ja smo realizirali sve što smo zamislili. Došla nam je druga medalja, drugi dan zaredom. Jako sam presretan i hvala svima - rekao je Nikola Zdrilić.

- Obojica su plivala osobne rekorde, što me čini posebno ponosnim jer su na najvažnijem natjecanju sezone ostvarili svoje najbolje rezultate i najveće uspjehe - dodao je trener Leo Škerjanc.

Na atletskim borilištima u subotu su nastupila trojica hrvatskih predstavnika. Jakob Ivan Košak trčao je polufinale na 200 metara, ali nije uspio izboriti finale. Viktor Barešić završio je kvalifikacije bacanja diska na ukupnom sedmom mjestu, dok je Anja Okreša na 800 metara zauzela šestu poziciju u svojoj skupini i ostala bez prolaza dalje.

Pred hrvatskim sportašima u nedjelju su tri velika nastupa. Rukometna reprezentacija gluhih igra polufinale protiv Srbije i borit će se za ulazak u finale, Laura Štefanec nastupa u finalu bacanja koplja, a Petra Goleš započinje turnir u taekwondou.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
VIDEO Dinamo - Varaždin 3-0: 'Modri' goropadni na snježnom Maksimiru! Hoxha zabio drugi
PRIJENOS SUSRETA

VIDEO Dinamo - Varaždin 3-0: 'Modri' goropadni na snježnom Maksimiru! Hoxha zabio drugi

Nakon uspavanih 20-ak minuta Dinamo je podsjetio na izdanja s početka sezone i probijao Varaždince kroz centaršute i po bokovima. Jedan je zabio Dominguez, a dva Hoxha uz dvije asistencije Zajca, jednu Lisice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025