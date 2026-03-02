Hrvatski ragbijaši doživjeli su težak poraz od Poljske. Ipak, ostanak u diviziji je izgledan

Hrvatska ragbi reprezentacija teško je poražena od Poljske 73-3 u utakmici Trophy divizije europskog Kupa nacija. Hrvatska je bila dosta oslabljena u ovom susretu, ali i dalje ima velike šanse za ostanak u diviziji. Za Hrvatsku su igrali: Ripata, Čorić, Da. Mau'u, Brčić-Šušak, Delo, Grle, Galić, Rowe, Kovačić, Buljanović, Prološčić, Perica, Šojić, Marinović, Vlašić; Stipić, Buljac, Majić, Svaguša, Gudelj, Hrgić, Barić.

- Grubo ili čudno zvuči, ali zadovoljan sam kako su momci dali sve od sebe i gotovo posve zaustavili Poljake u prvom poluvremenu. Takvu razinu obrane dugo nisam vidio. I baš šteta jer smo imali situaciju smanjiti na 15-6 na kraju poluvremena, ali umjesto kaznenog udarca odlučili smo igrati i u kontri primili te su Poljaci otišli na 22-3. A u drugom dijelu nismo više obrambeno mogli držati taj ritam - rekao je v.d izbornika, Luka Lerotić.

Jedine je poene za Hrvatsku postigao Matej Buljanović iz kaznenog udarca, a Poljaci su postigli čak 12 polaganja, uz jedan kazneni udarac i pet pretvaranja. Ovo je jedan od najtežih poraza ragbi reprezentacije u povijesti, više od četvrt stoljeća nije se dogodilo ovako nešto.

- I publika je prepoznala koliko momci daju sve od sebe, a koliko su inferiorni po svim parametrima. Kad smo u ovom sastavu, razlika između Poljaka i nas je dvije klase, a držali smo se u utakmici skoro cijelo poluvrijeme. Doista nemam što zamjeriti momcima. Ni kao igrač ni kao trener, ni u klubu ni u reprezentaciji, nisam tako izgubio, ali uopće se ne osjećam kao da sam potonuo jer momci su dali sve od sebe - zaključio je Lerotić.

U drugoj utakmici Trophy divizije Češka je kod kuće svladala Litvu 87-5 te su na vrhu skupine Češka s 18 i Poljska sa 16 bodova, Švedska ima 10 i utakmicu manje, a u borbi za ostanak su Hrvatska i Danska sa po 4 boda i Litva koja ima jedan.

Kako je utakmica Litve i Hrvatske, koja se trebala igrati iduće subote, odgođena zbog lošeg vremena za kraj travnja, bit će to posljednji okršaj. Danci će dotad igrati protiv Švedske i Češke te ako ne osvoje bodove ostat će ispod Hrvatske, čime će Hrvatska izboriti ostanak u drugom razredu europskog ragbija. A ako Danci osvoje koji bod, ne smije se dogoditi poraz od Litve.