Hrvatski ragbijaši poraženi od Švedske. Poša: Pokazali su da su favoriti, idući put će biti bolje

Hrvatska reprezentacija doživjela je poraz u prvoj utakmici Rugby Europe Trophy diviziji. Utakmica se igrala u Trelleborgu, u Švedskoj, a domaća reprezentacija pobijedila je 57-12. Iako je porazom otvorena nova sezona u Trophy diviziji, Hrvatska se jako dobro držala protiv favoriziranih protivnika, pogotovo na startu utakmice. Na terenu ragbijaškog kluba Pingvin iz Trelleborga skupilo se oko 200 gledatelja. Hrvatska je u Švedsku stigla bez nekoliko bitnih igrača te sa dosta pomlađenim sastavom.

Foto: 24sata

- Švedska i Poljska su favoriti za prvo mjesto na tablici. Frustriran sam jer sam uvjeren da bi dobili Švedsku da smo u punom sastavu, tako je kako je. Sada su oni veliki favoriti - rekao je izbornik Anthony Poša prije utakmice, a Švedska je opravdala ulogu favorita.

Susret se igrao jako teškim vremenskim uvjetima. Jako hladan i snažan vjetar nemilosrdno je "tukao" tijekom cijele utakmice te je lopta često mijenjala smjer kretanja, a ubrzo je počela i kiša. Šveđani su se bolje snašli i na kraju došli do pobjede. Ipak, povela je Hrvatska. Nakon izvedenog auta, kojeg je osvojila Hrvatska, naši su izdržali sve nalete Šveđana te je Daniel Mau'u položio za 5-0. Nažalost, Jason Newton promašio je pretvaranje.

Foto: 24sata

Vrlo brzo je Švedska izjednačila na 5-5 pretvaranjem, a to su i pretvoriti te je Švedska povela 7-5. Domaća reprezentacija povećala je vodstvo nekoliko minuta nakon još jednim polaganjem te rezultat na semaforu pokazivao 14-5. Nakon toga se vodila velika borba, a u 37. minuti Švedska je otišla na još veću prednost polaganjem, ali ovoga puta nisu uspjeli pretvoriti za dodatna dva poena, ali poveli 19-5 U zadnjoj minuti Hrvatska je smanjila prednost Šveđana. Andrija Galić se probio i položio, a Newton je ovaj put bio precizan te je od stative uspio pretvoriti. Tako se na odmor otišlo s rezultatom 19-12.

Drugo poluvrijeme nije dobro počeo za Hrvatsku. Švedska je nakon tri minute nastavka zabila za 24-12 preko, ali nije uspjela pretvoriti. U 55. minuti Švedska je prelomila utakmicu i polaganjem te pretvaranjem došla na 31-12. Do kraja utakmice je Švedska dominirala te su polaganjima i pretvaranjima došli do 57 poena, dok Hrvatska nije uspjela postići ni jedan u drugom dijelu. Tako je utakmica završila 57-12.

Foto: 24sata

- Takva je priroda zvijeri Šveđani su sjajno uigrani i već su dugo na okupu te su to i pokazali. Nama je nedostajalo pola momčadi, ali ne tražim izgovore. Bili su bolji i treba im čestitati. Vidi se da su kvalitetni. Bit će bolje protiv Danske - rekao je izbornik Poša.

Hrvatska novu utakmicu igra već za tjedan dana, 31. listopada. U Makarskoj će naši ragbijaši igrati protiv danske, a u ovom ciklusu odigrat će i protiv Češke u Splitu (8. studenog). Ostaju još utakmice protiv Poljske i Litve.