KUP NACIJA U SPLITU

Hrvatski ragbijaši pred svojim navijačima zatvaraju jesenski ciklus, a oprašta se i kapetan

Piše HINA,
Zagreb: Pobjedom nad Litvom hrvatski ragbijaši osigurali ostanak u Trophy diviziji europskog Kupa nacija | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Više sam se puta planirao oprostiti pa bi me uvijek nagovorili da ostanem još. I sad su krenuli s pričama da odigram još protiv Litve na proljeće, ali dosta je - rekao je kapetan Nik Jurišić koji se oprašta nakon 18 godina

Hrvatska ragbijaška reprezentacija jesenski ciklus u Kupu nacija zatvara okršajem s Češkom u Splitu u subotu u 14 sati. 

U toj će utakmici za Hrvatsku debitirati Giovanni Morelli, koji igra u talijanskoj prvoj ligi, a od reprezentacije će se nakon 18 godina oprostiti kapetan Nik Jurišić (38). 

Na Starom placu Hrvatska će istrčati jača za dva važna igrača u odnosu na poraz od Švedske i pobjedu nad Danskom. Iz prve talijanske lige stigao je debitant u kockastom dresu Giovanni Morelli, mladić čija je majka Hrvatica, a iz Irske oporavljeni Deon Mau'u, koji je zbog ozljede propustio prva dva susreta.

- Giovanni je mlad, ima 20 godina, i govori hrvatski, iz Zagreba je, odličan momak. On može biti budućnost reprezentacije za idućih 10-15 godina", kazao je Nik Jurišić, koji je debitirao za Hrvatsku daleke 2007. godine.

- Više sam se puta planirao oprostiti pa bi me uvijek nagovorili da ostanem još. I sad su krenuli s pričama da odigram još protiv Litve na proljeće, ali dosta je. Naprosto osjetiš, fizički bih mogao još, ali neka mlađi igraju i grade svoju karijeru i uspomene. Lijepo je igrati na ovoj razini, koja je čak i nerealna za nas koji smo svi amateri, a evo, u češkoj reprezentaciji više od pola igrača žive od ragbija, profesionalci su - kazao je Jurišić. 

S druge strane, Jason Newton se zbog posla morao vratiti kući u Južnoafričku Republiku, a domaći adut, jedan od najiskusnijih igrača splitske Nade i hrvatske reprezentacije Krešimir Čorić bit će u kadru, iako se nije posve oporavio od ozljede.

U subotu još igraju Poljska - Danska.

Poredak: Švedska 10 bodova (2 utakmice), Poljska 5 (1), Hrvatska 4 (2), Češka 0 (0), Danska 0 (1), Litva 0 (2).

