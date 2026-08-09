Hrvatski reprezentativac pred transferom? Mogao bi postati suigrač Luke Modrića i ekipe

Marin Pongračić je na pragu da ostvari transfer karijere. Hrvatski reprezentativac trenutačno nastupa u dresu Fiorentine, ali talijanski mediji sve su glasnije počeli pričati o transferu na San Siro gdje bi mu suigrač u dresu Milana bio kapetan 'vatrenih' Luka Modrić.

Pongračić je bio jedan od startera na poziciji stopera na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, ali u klubu će se ove sezone morati nametnuti ukoliko planira ostati dio momčadi, piše talijanski Tuttomercato. Naime, u Firenci rade puno rotacije u momčadi, priključili su se novi, a otišli stari igrači. Klub je napustio Comuzzo, a došli su Dragusin i Viery. Ako Fiorentina aktivira mogućnost otkupa rumunjskog stopera, ukupno ulaganje u dvojicu novih braniča iznosit će čak 36 milijuna eura.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je nastup na Svjetskom prvenstvu bio jedan od najvećih uspjeha u Pongračićevoj karijeri, njegovi klupski konkurenti taj su period iskoristili za nametanje u prvih 11. Fiorentina trenutačno ne namjerava raditi promjene u obrani, ali ako dođe neka konkretna promjena to bi se moglo promijeniti. 'Rossoneri' žele pojačati obrambeni red, ali za sad se radi samo o početnom interesu bez konkretnih pregovora.

Pongračiću ugovor s Fiorentinom vrijedi još tri godine, do ljeta 2029., a njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 6.5 milijuna eura.