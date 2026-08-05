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'EKSPLOZIJA' TRIBINA

VIDEO Modrić ušao s klupe za Milan i odmah ga 'prodrmao', a poslušajte reakciju navijača...

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Modrić ušao s klupe za Milan i odmah ga 'prodrmao', a poslušajte reakciju navijača...
Foto: Screenshot/SportKlub
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Modrić se vratio i odmah digao Milan na noge! Ušao je protiv Intera u Australiji, pokrenuo akciju za 1-1 i pokazao da je i dalje majstor

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Maestro se vratio na teren i Milan sada lakše diše. Nakon što je aktivirao opciju za još jednu godinu, Luka Modrić odigrao je prve minute u svojoj drugoj sezoni u crveno-crnom dresu. Milan je u Australiji na pripremama, a hrvatski kapetan ušao je s klupe u dvoboju protiv gradskog rivala Intera (1-1). Tribine su proključale, a Modrić je na terenu pokazao zašto je i dalje nevjerojatno bitan za Milan.

Prvo poluvrijeme u Perthu završilo je bez golova, a onda je poveo Inter. Nicolo Barela je ubacio nakon dobre akcije, a Federico Dimarco pospremio za 1-0 Intera u 52. minuti. Ruben Amorim krenuo je u rotaciju momčadi te je u 63. minuti poslao nove snage na teren, a među njima je bio i Luka Modrić.

Gromoglasni aplauz i skandiranje zaorilo se u Australiji kada je ulazio Modrić, a vijorilo se i nekoliko hrvatskih zastava. Traka je bila namještena na glavi, a onda je krenuo ples po terenu.

Video ulaska Modrića pogledajte OVDJE.

Modrić je pokrenuo akciju za izjednačenje pred kraj susreta. S ruba kaznenog prostora osjetio je ulazak Christophera Nkunkua i onako kako on to fino zna poslao mu loptu u šesnaesterac. Igrač Intera je srušio Francuza i sudac je pokazao na penal. Nkunku ga je zabio i izjednačio, što je na kraju bio i konačan rezultat. Modrić je odradio prve klupske minute i svi s nestrpljenjem očekuju početak talijanske lige.

Golove pogledajte OVDJE.

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