Hrvatski reprezentativac za 12 milijuna stiže Gattusu u Lazio!

Lazio je našao novog stopera! Nakon što je dugo lovio Sergija Domingueza iz Dinama, u glavni grad Italije stiže hrvatski reprezentativac. Kako piše Jurica Radić iz Germanijaka, Josip Šutalo (26) sve je dogovorio s Lazijom! Ajax će dobiti 12 milijuna eura, isti iznos koji je Lazio nudio Dinamu za Domingueza, a Šutalo će potpisati na četiri godine, do 2030. godine.

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Gennaro Gattuso dugo je traćio idealnog stopera i sada ga je pronašao. Laziju je otišao Mario Gila u Milan te mu je trebala jedna kvalitetna zamjena. To sada mijenja situaciju oko Domingueza koji vrlo vjerojatno neće preseliti na Olimpico i ostaje vidjeti hoće li talentirani Španjolac ipak ostati u Maksimiru još jednu sezonu.

Josip Šutalo je u Ajax stigao 2023. godine iz Dinama za 20 milijuna eura. Za nizozemskog velikana odigrao je 104 utakmice te zabio četiri gola.