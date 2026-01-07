Obavijesti

I TO VEĆ OVE ZIME

Hrvatski rukometaš i miljenik ljepšeg spola radi veliki transfer? Žele ga Nijemci...

Piše Zdravko Barišić,
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ugovor sa Zagrebom veže ga do 30. lipnja pa bi tako već ljetos mogao besplatno otići u Njemačku, no Melsungen bi ga htio dovesti odmah na zimu

Uvijek je nasmijan i veseo, onaj koji diže atmosferu u hrvatskoj reprezentaciji, a na Svjetskom prvenstvu bio je jedan od najboljih igrača na putu do lanjskog srebra. Zabijao je bitne golove, s 39 golova bio naš drugi najbolji strijelac iza Ivana Martinovića, 'bacao' publiku u delirij, a ženski dio publike osvojio sa svojim brkovima. A isto tako, osvojio je i brojne rukometne klubove koji ga žele dovesti!

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro 00:58
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

Filip Glavaš (28) posljednjih godina nametnuo se kao jedan od nositelja naše reprezentacije. Igra na desnom krilu, koje dijeli s Marijem Šoštarićem, a ovo mu je treća godina u dresu Zagreba u koji je došao iz slovenskog Trebnja. Još prošle godine za njim je vladao veliki interes, htio ga je Flensburg, kao i još nekoliko klubova iz Lige prvaka, no ostao je u hrvatskom prvaku. Ipak, čini se kako je došlo vrijeme za iskorak. 

Našice: Rukometno prvenstvo Hrvatske, RK Nexe - RK Zagreb
Našice: Rukometno prvenstvo Hrvatske, RK Nexe - RK Zagreb | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Njemački Bild piše kako je Melsungen žestoko "zagrizao" za hrvatskog reprezentativca i da su spremni platiti odštetu za njegove usluge. Riječ je o bundesligašu koji se nakon 19 kola nalazi na osmom mjestu s 22 boda. Žele klasno desno krilo, sigurnog i hladnokrvnog realizatora, a izbor je pao na Glavaša. Ugovor sa Zagrebom veže ga do 30. lipnja pa bi tako već ljetos mogao besplatno otići u Njemačku, no Nijemci bi ga htjeli dovesti odmah na zimu.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Melsungenu bi ga raširenih ruku dočekao hrvatski reprezentativac David Mandić, koji igra na lijevom krilu, a dio ovog kluba je od 2022. do 2024. godine bio hrvatski kapetan Ivan Martinović. 

