Hrvatski rukometaš otkrio gdje je Modrić uoči odluke karijere. Uskoro slijedi ključni sastanak

Luka Modrić (40) na odmoru je s obitelji dva tjedna nakon ispadanja sa Svjetskog nogometnog prvenstva u šesnaestini finala protiv Portugala. I dalje nema nikakvih pouzdanih signala oko toga hoće li nastaviti nogometnu karijeru i, ako da, hoće li se oprostiti od dresa hrvatske reprezentacije za koju je u 20 godina odigrao rekordne 202 utakmice.

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Međutim razni signali dolaze kako bi kapetan "vatrenih" mogao prolongirati odluku o oproštaju. Novi izbornik Slaven Bilić razgovarao je s Lukom, što je najavio da će odraditi po preuzimanju dužnosti, i dao mu do znanja kako ga vidi u idućem ciklusu Lige nacija, ali i kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Modrić je, piše Tomo Ničota za Germanijak, bitno otvoreniji nastavku karijere nego što je to bio prije SP-a jer ga je zagolicao povratak bivšeg izbornika.

Modrić se ubrzo nakon kraja na Mundijalu s obitelji zaputio prema Turskoj, gdje je ranije bio na odmoru i destinacija mu se svidjela, a potom se vratio u rodni grad Zadar, omiljeno ljetno okruženje, gdje redovito dolazi i druži se s prijateljima iz djetinjstva, piše Robert Matteoni za Sportske novosti. Među onima koji ga je uhvatio je bivši hrvatski rukometni reprezentativac Filip Ivić (33) koji je objavio fotografiju s Modrićem u hotelskom resortu u Punta Skali u Petrčanima.

Paralelno s odlukom o reprezentaciji, štoviše i ranije, Luka mora odlučiti što će s budućnošću u klubu. Nije tajna kako u Milanu silno žele da nastavi igrati barem još jednu sezonu, zato su ga zvali i novi trener Ruben Amorim u više navrata, ali i savjetnik uprave Zlatan Ibrahimović, kao i vlasnik Gerry Cardinale.

U subotu bi se, tvrdi insajder Matteo Moretto na YouTube kanalu Fabrizija Romana, trebao održati sastanak između Modrića, njegovih zastupnika i čelnika Milana, gdje bi sve trebalo biti poznato. Ako ne bude neočekivanog obrata, Modrić bi trebao potpisati novi jednogodišnji ugovor, piše La Gazzetta dello Sport. Ako do dogovora dođe, momčadi bi se trebao priključiti 26. srpnja na predsezonskoj turneji u Australiji.