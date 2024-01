Hrvatski rukometaši doznali s kim otvaraju kvalifikacije za OI u Parizu. Zna se cijeli raspored

Visoko smo poletjeli nakon veličanstvene pobjede protiv Španjolske i bolno se prizemljili nakon tri poraza u drugom krugu. Koliko god bilo teško, možda je i ovo realnost naše reprezentacije koja je i četvrto natjecanje zaredom ostala bez medalje.

Pokretanje videa ... tko je dominik kuzmanović | Video: 24sata/Video

Naš je to rezime nedavno završenog Europskog prvenstva u rukometu. Barem za utjehu, naši rukometaši popravili su imidž i u stilu se oprostili od Europskog prvenstva pobjedom protiv domaćina Njemačke. Turnir smo završili na 11. mjestu, što je najlošiji plasman još od 2002. godine kada smo bili 16., a jedina dobra vijest je da smo se ugurali među 12 reprezentacija koje će se kroz tri kvalifikacijska turnira boriti za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Foto: WOLFGANG RATTAY

U nedjelju smo i konačno doznali protiv koga ćemo igrati, a IHF je u ponedjeljak objavio raspored i datume odigravanja utakmica. Hrvatska olimpijske kvalifikacije otvara protiv Austrije 14. ožujka, a dan ili dva kasnije, ovisno kako IHF odluči, naši rukometaši će igrati protiv Njemačke. U posljednjem kolu očekuje nas na papiru najlakši zadatak, sučelit ćemo se protiv Alžira, drugoplasirane momčadi nedavno završenog Afričkog prvenstva. Još nije poznato gdje će se igrati turnir, ali najvjerojatnije je kako će to biti u Njemačkoj.

Raspored kvalifikacija za OI:

SKUPINA 1:

14. 3. 2024.

Španjolska – Bahrein, Slovenija – Brazil

15./16. 3. 2024.

Bahrein – Brazil, Španjolska – Slovenija

17. 3. 2024.

Brazil – Španjolska, Slovenija – Bahrein

SKUPINA 2:

14. 3. 2024.

Njemačka – Alžir, Hrvatska – Austrija

15/16. 3. 2024.

Alžir – Austrija, Njemačka – Hrvatska

17. 3. 2024.

Austrija – Njemačka, Hrvatska – Alžir

SKUPINA 3:

14. 3. 2024.

Norveška – Portugal, Mađarska – Tunis

15./16. 3. 2024.

Portugal – Tunis, Norveška – Mađarska

17. 3. 2024.

Tunis – Norveška, Mađarska – Portugal

Ukupno 12 reprezentacija natječe se na tri turnira, a podsjećamo da dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine idu na Olimpijske igre u Pariz. Domaćini kvalifikacijskih skupina, kao i satnica svih susreta još nisu određeni. Očekuje se da bi to IHF mogao objaviti tijekom ovoga tjedna.

Hrvatska je propustila Olimpijske igre u Tokiju prije tri godine, što nam se dogodilo prvi put nakon Sidneyja 2000. godine. Ako ne odemo ni u Pariz, bit će to prvi put od naše neovisnosti da smo propustili dvoje OI u nizu. Bila bi to neviđena blamaža za naš rukomet koji je posljednjih godina u strmoglavom padu. Nadamo se da se to neće dogoditi i da će Goran Perkovac ili tko god već bio na klupi, odvesti našu reprezentaciju na Olimpijske igre.