Hrvatski rukometaši izgubili u uzvratu kod Švicaraca u Luzernu

Hrvatski rukometaši poraženi su u drugom pripremnom dvoboju kod Švicarske 30-28 (16-15) u Luzernu. Prije dva dana Hrvatska je u Bernu slavila 29-26. U odnosu na prvi susret u Bernu, u sastav su se vratili Dominik Kuzmanović i Filip Glavaš, a zbog manjih poteškoća s listom na tribinama je završio Marin Šipić.

- Obje utakmice jako teške, Švicarska je danas bila jača. Imali smo puno šansi u prvom poluvremenu koje nismo iskoristili, a u drugom su oni bili jači. Oni su željeli jače pobjedu, imali smo problema u napadu. Težak dan za nas. Sve u svemu, zadovoljan sam, dobre dvije utakmice, dobar test, isprobali smo neke nove igrače. Sretan sam s većinom toga - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Nakon izjednačenog prvog dijela, Hrvatska je u 36. minuti je prvi put otišla na plus dva (19:17), ali lagani umor počeo se osjećati kod naših vanjskih igrača. Švicarci su u 51. minuti poveli s dva razlike (24-22), a šest minuta prije kraja otišli su na tri pogotka viška što je bila i najveća prednost koju je jedna reprezentacija uopće imala.

Ali Hrvatska je još jednom pokazala karakter i dvije minute prije završetka susreta stigla do izjednačenja (27-27), a potom je Matija Špikić obranio je sedmerac Noamu Leoplodu, ali je naša obrana bila neoprezna, odbijanac je pokupio Gino Steenaerts i zabio za vodstvo domaćina.

Felix Aellen zabio za 29-27, a Filip Glavaš brzo smanjio na 29-28 , no u zadnjoj sekundi Hrvatska primila još jedan pogodak i upisala prvi poraz od Švicarske u povijesti. Noam Leopold s 10 pogodaka bio je najbolji u pobjedničkim redovima, a kod Hrvatske sedam pogodaka Ivana Martinovića te po šest Filipa Glavaša i Leona Ljevara.