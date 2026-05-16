Hrvatski rukometaši pobijedili Švedsku u prijateljskom susretu

Hrvatska je ovom pobjedom prekinula niz poraza u međusobnim susretima koji je trajao od 2018. Od tada su švedski rukometaši ostvarili četiri pobjede zaredom

U prijateljskom susretu igranom u Varaždinu, hrvatska rukometna reprezentacija je pobijedila Švedsku sa 35-31, uzvrativši za nedavni poraz u Kristianstadu sa 31-34.

Hrvatska je ovom pobjedom prekinula niz poraza u međusobnim susretima koji je trajao od 2018. Od tada su švedski rukometaši ostvarili četiri pobjede zaredom - na Svjetskom prvenstvu 2019. u borbi za peto mjesto (34-28), na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. (38-27), ove godine na Europskom prvenstvu (33-25) i prije dva dana u Kristianstadu. Crna serija je napokon stala u Varaždinu.

Otvaranje utakmice proteklo je u izjednačenoj igri sa čak 10 izjednačenja. Hrvatska se odvojila u 21. minuti pobjegavši na tri gola prednosti (13-10), Šveđani su smanjili na gol minusa, ali se na odmor otišlo sa hrvatskih +2.

U drugom dijelu odabranici izbornika Dagura Sigurdssona su vodili cijelo vrijeme, a u nekoliko navrata i sa četiri gola viška. Deset minuta prije kraja Šveđani su se približili na pogodak zaostatka, no Hrvatska je dvije minute prije kraja povela sa 34-30 i mirno privela susret kraju. Do kraja dvoboja na svakoj strani je postignut po jedan gol, za konačnih 35-31.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Leon Ljevar sa šest golova, te Mario Šoštarić i Ivan Martinović sa po pet golova, dok je Tin Lučin dodao četiri gola. Dominik Kuzmanović je imao devet obrana. Prvo ime švedske vrste bio je Nikola Roganović sa čak 11 golova, dok je Lukas Sandell zabio pet golova. Švedski vratar Fabioan Norster je sakupio 12 obrana.

