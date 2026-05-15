Šoštarić: Želimo se približiti skandinavskom rukometu, samo moramo malo pametnije

Tri dana nakon gostovanja u Kristianstadu, hrvatski rukometaši uzvratit će gostoprimstvo Šveđanima u Varaždinu (17:00, RTL). U prvoj utakmici Švedska je pobijedila 34-31, nastavila je pozitivan niz protiv nas, koji traje od 2018. godine i današnji je cilj zaustaviti ga na domaćem terenu u varaždinskoj Areni.

Imperativa ovog tjedna nema jer smo se već plasirali na Svjetsko prvenstvo dogodine, pa smo mogli malo "prošarati" sastav. I 50-ak minuta je to izgledalo dobro, na trenutke i vrlo dobro kao na početku, ali u završnici smo izgubili korak za Šveđanima. Ozbiljne su minute dobili debitanti Petar Šprem i Matko Moslavac, Sigurdsson je prištedio Šipića, Srnu, Mamića za obranu 5-1 i to su sve aduti koje bismo u većoj mjeri trebali iskoristiti u subotu. Uz detalj da je Claar radio prevelike probleme šutevima izvana i to treba riješiti. Sigurdsson je istu večer tražio snimku utakmice...

- Napravili smo analizu, all izgledalo je OK. Izbornik je dosta rotirao, priliku su dobili mlađi igrači i dobilo smo širinu. Nismo previše grešaka napravili, osim na kraju, što nas je stajalo pobjede. Ako to ispravimo, možemo se nadati pobjedi. Ovo je bio dobar test, pokušavamo se približiti skandinavskom rukometu, moramo samo malo pametnije, da ne srljamo - rekao je Mario Šoštarić, koji je podijelio minutažu s debitantom Špremom na desnom krilu.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva

- Mladi su se pokazali, Hrvatska ne mora brinuti za budućnost. Ovi dečku rastu u sjajne igrače i osobe. Idemo u subotu prekinuti taj crni niz protiv Švedske i pobijediti.

Matej Mandić branio je cijelu, utakmicu, zaustavio je čak tri sedmerca, ukupno 11 obrana, ali suigrača iz Magdeburga Claara ni on nije uspio pročitati.

- Izbornik je kombinirao i to je vrlo dobro izgledalo, do tih grešaka na kraju. Drago mi je da sz mladi dobili priliku i zaslužili su to, Moslavac i Šprem zabili su prve golove i svi smo sretni zbog njih. Mislim da je sutra pravi dan da konačno pobijedimo Švedsku i da se oprostimo za ovu reprezentativnu sezonu.