Hrvatski rukometaši se protiv Njemačke bore za OI. Susret se igra u neobičnom terminu...

Dominiik Kuzmanoviiić. Dominiiik Kuzmanoviiić. Kuzmanoviiić., derao se tako spiker u velebnoj Lanxess areni u Kölnu prije dva mjeseca dok je hrvatski golman izluđivao njemačke rukometaše. Spustio je roletu na svome golu i skupio nevjerojatne 22 obrane. Više od 18 tisuća Nijemaca kolektivno se hvatalo za glavu, njihovi ljubimci uplašili su se hrvatske hobotnice koja je branila sve, a nadamo se da će to slučaj biti i danas.

Pokretanje videa... 02:48 trening rukometaša | Video: Hrvatski rukometni savez

Hrvatska je u siječnju pobijedila Njemačku 30-24 u posljednjem kolu drugog kruga Europskog prvenstva. No, bila je to Pirova pobjeda jer smo se još prije te utakmice oprostili od daljnje faze, dok su Nijemci prošli u polufinale i na kraju ostali bez medalje. Očito ih je toliko preplašio naš Kuzma. Danas od 14.30 ove dvije reprezentacije susrest će se u drugom kolu kvalifikacija za Olimpijske igre. Obje momčadi slavile su u prvom kolu pa tko danas pobijedi, on će praktički osigurati vizu za Pariz.

Foto: Swen Pförtner/DPA

Dagur Sigurdsson uspješno je debitirao protiv Austrije i oduševio rukometnu javnost. Prvo pokušajem da otpjeva hrvatsku himnu, a ponajviše načinom na koji je vodio utakmicu. Stalno je motivirao igrače i savjetovao ih, nije im dao da se uljuljkaju i kada smo imali sigurnu prednost. Već prva utakmica pokazala je naznake napretka, a što će tek biti kada s reprezentacijom odradi više od četiri treninga?

- Vrlo su jaka momčad, posebno njihova obrana i vratari. Moramo biti jako koncentrirani i ne smijemo gubiti toliko lopti. Ne smijemo im davati puno odmora. U napadu imaju odličnog srednjeg vanjskog Knorra oko kojeg se sve vrti. Bit će teško i moramo biti jaki - rekao je Sigurdsson uoči Njemačke. Bit će to i posebno emotivna utakmica jer je više od polovice života proveo u toj zemlji pa ju 2016. godine i odveo do europskog naslova.

Foto: Doma TV/screenshot

Naši današnji protivnici su u prvom kolu lakoćom svladali Alžir 41-29. Onaj tko pobijedi u ZAG Areni u Hannoveru će se praktički plasirati na Olimpijske igre. Pokazali smo da možemo igrati protiv Nijemaca i ako budemo igrali kao protiv Austrije, uz onakvu golmansku rapsodiju Kuzmanovića iz Kölna, pobjeda neće doći u pitanju. I ako izgubimo, nije smak svijeta. Pobjedom protiv Alžira vrlo vjerojatno idemo u Pariz.

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Utakmica počinje u atipičnom terminu za ovakav jedan rukometni derbi. Susret počinje u 14.30 uz prijenos na Domi TV. Sretno, Hrvatska, idemo po te Olimpijske igre!