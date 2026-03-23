U NORVEŠKOM HAFJELLU

Hrvatski skijaši na završnici Svjetskog kupa: 'Imam toga još pružiti u preostale dvije utrke'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Michael Kappeler/DPA

Skijaški spektakl slijedi u norveškom Hafjellu. Zubčić, Kolega i Ljutić kreću u završnicu Svjetskog kupa. 'Zubo' lovi bodove u veleslalomu, a Samuel i Zrinka spremni su za slalomski finiš sezone

U norveškom Hafjellu održava se završnica Svjetskog kupa u alpskom skijanju, a na programu su ostali veleslalom i slalom u ženskoj i muškoj konkurenciji. U utorak je na rasporedu muški veleslalom i ženski slalom, dok su u srijedu, posljednjeg dana natjecanja, ženski veleslalom, te muški slalom.

Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini 04:10
- U utorak nas očekuje posljednji veleslalom sezone. Danas smo odradili trening, uvjeti su bili dobri. Prošle sezone je ovdje bila utrka Svjetskog kupa, tako da znam kakav je teren. Vidjet ćemo kako će biti vremenski uvjeti, dosta je toplo, nadam se da će staza izdržati, kazao je Filip Zubčić, koji se u poretku veleslaloma nalazi na 19. mjestu sa 111 bodova, u slalomu je 32. sa 60 bodova, dok je u ukupnom poretku Svjetskog kupa na 40. mjestu sa 171 bodom.

Foto: Borut Zivulovic

- U Norvešku smo stigli jučer, uvjeti su super. Ovo je moja četvrta završnica. Očekuje me zadnja utrka u sezoni koja je bila duga i naporna. Radujem se nastupu, dobro se osjećam, sutra me očekuje trening, dok je slalom na rasporedu u nedjelju, dodao je Samuel Kolega, 23. u poretku slalomaša sa 94 boda, dok u ukupnom poretku drži 69. mjesto sa 94 boda.

Foto: Borut Zivulovic

Nastup u Hafjellu očekuje i Zrinku Ljutić, braniteljicu slalomskog Malog kristalnog globusa iz prošle sezone.

- Stigla sam u Norvešku, isprobala snijeg. Sutra me očekuje nastup u slalomu. Staza je dosta dugačka, sa čak 79 vratiju, a u nedjelju je veleslalom. Sezona je bila duga i naporna, dosta iscrpljujuća. Bliži se kraj, ali imam osjećaj da još nešto imam dati u ove dvije zadnje utrke, poručila je Ljutić. Trenutačno drži osmo mjesto u veleslalomu (247), 23. mjesto u slalomu (79), te 27. u ukupnom poretku (326).

Foto: Pontus Lundahl

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Igoru Tudoru preminuo je otac
TUŽNE VIJESTI

Igoru Tudoru preminuo je otac

Engleski mediji bliski Tottenhamu navode da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon utakmice

