Hrvatski sportaši poslali poruke nakon vandaliziranja Gospina kipa: Javili se Perišić, Blanka...

Vandali su u Međugorju, u noći na utorak, išarali dva molitvena mjesta - kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa. Hodočasnici su bili užasnuti, a vrlo brzo krenulo je čišćenje kipova uz molitvu. Zapaljen je i oltar, a počinitelj je na poljskom ostavio poruku da su djeca vidjelice lažovi te je jednu ostavio i ispod kipa. Policija je uhitila muškarca za kojeg se sumnjiči da vandalizirao važna mjesta u Međugorju.

Hodočasnici i vjernici diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta ostali su zgroženi ovim činom, a uz njih su stali i hrvatski sportaši koji su poslali jasne poruke na društvenim mrežama. Javili su se Barbara Matić, Ivan Perišić, Blanka Vlašić, Toni Fruk, Ivan Klasnić i mnogi drugi. Svi su dijelili fotografije iz Međugorja uz riječi molitve.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram