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NAKON UŽASNOG ČINA

Hrvatski sportaši poslali poruke nakon vandaliziranja Gospina kipa: Javili se Perišić, Blanka...

Piše 24sata,
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Hrvatski sportaši poslali poruke nakon vandaliziranja Gospina kipa: Javili se Perišić, Blanka...
Foto: Denis Kapetanovic
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Nakon što su se vjernici u Hrvatskoj i BiH probudili u šoku zbog vandaliziranih kipova Gospe, hrvatski sportaši objavili su poruke i molitve na društvenim mrežama

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Vandali su u Međugorju, u noći na utorak, išarali dva molitvena mjesta - kip Gospe na Podbrdu, odnosno Brdu ukazanja, i kip Gospe kod Plavog križa. Hodočasnici su bili užasnuti, a vrlo brzo krenulo je čišćenje kipova uz molitvu. Zapaljen je i oltar, a počinitelj je na poljskom ostavio poruku da su djeca vidjelice lažovi te je jednu ostavio i ispod kipa. Policija je uhitila muškarca za kojeg se sumnjiči da vandalizirao važna mjesta u Međugorju.

Hodočasnici i vjernici diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta ostali su zgroženi ovim činom, a uz njih su stali i hrvatski sportaši koji su poslali jasne poruke na društvenim mrežama. Javili su se Barbara Matić, Ivan Perišić, Blanka Vlašić, Toni Fruk, Ivan Klasnić i mnogi drugi. Svi su dijelili fotografije iz Međugorja uz riječi molitve.

Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram

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