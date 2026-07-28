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VANDALIZAM NAD GOSPOM

24SATA U MEĐUGORJU Kip čiste od grafita, a zaštitari okružili oltar! Vjernici: 'Molimo za sve'

Piše Vedrana Bekavac Šuvar,
Čitanje članka: 2 min
24SATA U MEĐUGORJU Kip čiste od grafita, a zaštitari okružili oltar! Vjernici: 'Molimo za sve'
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Foto: Denis Kapetanovic
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Nakon što je počinitelj zapalio oltar i išarao kip Gospe, mještani i vjernici su u šoku. Kažu: 'To je ruka sotonista, molimo za njihovu dušu...'

Svetište Gospe Međugorske u ponedjeljak je usnulo u miru, a probudilo se u dramatičnim scenama. Nezapamćen slučaj vandalizma u kojem je netko zapalio oltar te grafitima prešarao sva važna mjesta Gospinog ukazanja,  duboko je potresao mještane i sve vjernike diljem BiH i Hrvatske

Počinitelj je ostavio i poruku na poljskom jeziku kako su vidjelice prevaranti. Nakon toga se uputio do Plavoga križa kojega je također oskvrnuo te se nakon toga popeo na mjesto Gospina kipa kojega je zalio crnom bojom te ispisao više poruka na poljskom i engleskom jeziku. Jedna od poruka na engleskom jeziku je bila: “Devil in skirt” (Vrag u suknji).

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Muškarac zapalio oltar u Međugorju VIDEO
Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata

Kako doznajemo, muškarac za kojeg se sumnjiči za ovaj vandalski čin uhićen je na području Ljubuškog.

U Međugorju je svećenstvo bez izjava za medije. Tek su dali objavu u kojoj su izrazili žalost zbog svega učinjenog uz poruku kako je ponajprije potrebno “moliti za one koji su to učinili”.  

OSKVRNUTO SVETIŠTE FOTO Čiste Gospin kip, a vjernici se okupljaju i mole u Međugorju
FOTO Čiste Gospin kip, a vjernici se okupljaju i mole u Međugorju

Zaštitari su okružili mjesto gdje je zapaljen oltar te udaljavaju ljude, a na Brdu ukazanja traju radovi uklanjanja grafita i crne boje kojom je zaliven Gospin kip.

Ovo preteško oskvrnuće nikoga u Međugorju nije ostavilo ravnodušnim. U crkvu Sv. Jakova hodočasnici mogu ulaziti. Velik broj hodočasnika u tišini se moli.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Na ulicama Međugorja sve je mirno nigdje se ne primijeti napetost. U obližnjoj trgovini jedna od radnica nam govori kako je ovo “ruka sotonista, poremećenih umova kojima je najprije potrebna pomoć”. Na Brdo i dalje pristižu grupe hodočasnika koji u tišini mole pred oskvrnutim kipom Majke Božje.

Vjerska događanja nisu odgođena kao ni najavljeni Festival mladih pod ovogodišnjim motom “Ad fontem” što bi u prijevodu značilo “Na izvor”. 

SRAMOTA U MEĐUGORJU Poruka na poljskom, citiranje Biblije, evo što su pisali vandali koji su oštetili Gospin kip
Poruka na poljskom, citiranje Biblije, evo što su pisali vandali koji su oštetili Gospin kip

- Mi jesmo na izvoru vjere, molitve, oprosta i nade. Svima koji ovakve užasne stvari rade jedino što mogu poručiti je da idu u miru i sve što su napravili ne može oskvrnuti našu vjeru. Gospa je tu uz nas, a sigurna sam da je i ovoj osobi koja je ovaj stravični užas uradila ovdje u Međugorju, već oprostila i moli oprost za njega kod svog sina. Ništa nas neće pokolebati u našoj vjeri. Dapače, i ovo što su sotonske ruke uradile i oskvrnule mjesta Gospinog ukazanja, samo su učvrstili vjeru u svima nama - rekla nam je jedna hodočasnica koju smo zatekli pred ulazom u crkvu.

Foto: Facebook

- Međugorje je mjesto molitve i mira. Ovo je najveća ispovjedaonica gdje ljudi iz cijelog svijeta dolaze moliti i pronaći svoj mir kojeg nam čak ni ovo užasno djelo od jutros ne može narušiti - u prolazu nam je rekla grupa hodočasnika.

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Komentari 1
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